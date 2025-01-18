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大專棒球聯賽》國體教頭沒讓曾偉喆拚完投 原來是用心良苦

2025/01/18 18:42

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級今天進行4強戰，國體大靠大一投手曾偉喆先發7局只被擊出兩支零星安打，飆出5K，沒有出現保送無失分，再靠牛棚順利守成拿下勝投和單場MVP，天母球場測速槍顯示最快球速147公里，率隊以2：1扳倒台體大進擊明天的冠軍戰。

曾偉哲在這屆大專聯賽公開一級，總計投23局失3分都是責失，累計防禦率1.17，拿下2勝1次救援成功，國體總教練陳炫琦給曾偉喆今天表現打100分，「他還可以更好，本來希望他可以完投，不過來日方長，不要太急，也不要讓他太早大頭症，慢慢培養。」

陳炫琦認為，曾偉喆跟上一場對輔大表現判若兩人，當時他控球不太好，這禮拜觀察所有投手，評估曾偉喆狀況最穩定，所以安排他先發，一開始沒有設定要投幾局，大專聯賽剩下最後兩場，如果有狀況面還有投手做準備。

曾偉喆自評表現還可以，上一次投7局已是青少棒時期，來都沒想過要完投，一個一個打者抓，自然就不會差太多，如果想著要投幾局，反而沒辦法用最好的實力應戰。

人生首個大專聯賽結束，明天冠軍戰曾偉喆已不可能登板投球，他說，表現還滿不錯的，投球局數夠多，高中打擊機會比較多，沒有在短時間累積那麼多投球量，給自己一個肯定，冠軍戰全力幫隊友加油，一定要拿到冠軍。

曾偉喆是2023年U18世界盃和2024年U18亞青賽國手，去年他從鶯歌商工畢業選擇就讀國體大，未來目標旅外發展。

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

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