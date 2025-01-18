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大專棒球聯賽》擊倒「天敵」！ 國體教頭陳炫琦布局好久了

2025/01/18 19:02

國體大拿下冠軍戰門票。（記者林正堃攝）國體大拿下冠軍戰門票。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級，國體大以2：1險勝台體大晉級明天冠軍戰，國體將挑戰隊史第9冠，總教練陳炫琦說，當然在乎能否奪冠，但他更在意選手能否成長，往後他們還有一段路要走，要持續進步才不會被淘汰。

首局國體率先發動攻勢，王君佑、游騰誌、陳堃益先後敲安先馳得點，3局下一出局一、三壘有人，范育銓適時敲安再添1分。8局上台體反攻，靠保送、對方三壘手失誤和短打，形成一出局二、三壘有人，黃騰威高飛犧牲打追回1分，無奈後續攻勢乏力以1分飲恨。

台體投手呂昱廷才對國體投出9局完封勝，此役再度掛帥先發表現卻判若兩人，先發3局失2分承擔敗投，陳炫琦指出，最近都在研究呂昱廷投球影片，也找到投球型態類似的投手練習，呂昱廷中間偏外角的球路較多，策略是往外、往內和偏低的球都放掉不要出棒，最近打擊信念只有往中間和反方向打，左半邊完全放棄，就是針對呂昱廷。

只是國體單場發生3次守備失誤，造成第8局失掉唯一1分，也讓陳炫琦大感無奈，「在休息室裡面又不能生氣，要憋著、忍下來，最近幾場比賽都是失誤造成失分，當下只能叫選手更專注一點，也不能說什麼，必須穩定軍心。」

對於明天冠軍戰，陳炫琦表示，輕鬆打就好，平常心應戰，不用繃得很緊，感覺一定要怎麼樣，之前梅花旗和台啤盃球隊都拿到冠軍，當然很在意大專聯賽能否奪冠，但他最在意的還是選手能否成長。

台體大呂昱廷。（記者林正堃攝）台體大呂昱廷。（記者林正堃攝）

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