PLG》桃園領航猿驚險4連勝 拒絕被台鋼獵鷹大逆轉

葛拉漢傷癒歸隊繳出19分，幫助領航猿踢館成功。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕桃園領航猿今天在成功大學體育館客場，第四節差點把勝利玩到不見，還好最後關鍵時刻有頂住對手反撲，領航猿以91：86打敗台鋼獵鷹，拿下4連勝穩居PLG龍頭，獵鷹則是在主場吞下3連敗，首勝得再等等。

領航猿在第一節就靠著洋將伯朗及傷癒歸隊的葛拉漢聯手壯大領先優勢，前三節打完都覺得猿此仗穩了。

請繼續往下閱讀...

獵鷹前三節打完落後多達19分，不過第四節吹起反攻號角，飛雷神單節就獨拿13分，只是他剩1分07秒僅2罰中1，另一位洋將鉑金倒數30秒更是兩罰沒進，也讓球隊反撲受挫，無緣在主場開胡。

領航猿雖然第四節打得荒腔走板，至少全場進帳8分的李家慷在40.7秒擺進重要兩分，成為球隊能收下勝利的關鍵人物。葛拉漢19分、7籃板，伯朗17分、5籃板，盧峻翔斬獲18分，瓊斯10分、11籃板，

獵鷹第四節反撲失敗，主場改到成大體育館後還沒有贏球紀錄，飛雷神21分最多，鉑金15分進帳，白薩13分、郭少傑11分，谷毛唯嘉8分、7助攻。獵鷹明將在主場改迎戰富邦勇士，就看能否搶下在成大的首勝。

盧峻翔斬獲18分，幫助領航猿踢館成功。（PLG提供）

領航猿4連勝到手。（PLG提供）

領航猿4連勝到手。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法