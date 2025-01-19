MLB》佐佐木朗希捨棄挑戰百億大約機會也要旅美！官網：只要再等2年...

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希昨天透過社群媒體Instagram宣布加盟洛杉磯道奇，簽約金約為650萬美元，將與日本巨星大谷翔平、強投山本由伸並肩作戰。大聯盟官網撰文提到，佐佐木朗希只要在日職賽場多待2年，就有機會能挑戰山本的3.25億美元大約（約新台幣107億）。

大聯盟官網撰文提到，對佐佐木朗希來說，最重要的是擁有資源來成為史上最偉大的投手之一。這也是佐佐木選擇在職業生涯這個時間點進軍大聯盟的重要原因。

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該文指出，如果佐佐木朗希再等待2年，他原本有機會爭取接近山本由伸的合約。山本由伸未上到大聯盟投過任何一球，就獲得道奇一紙12年3.25億美元的投手史上最大約。

現年23歲的佐佐木朗希由於未滿25歲、或是效力大聯盟認定的職業聯盟達6年的情況下，若要挑戰大聯盟，按照大聯盟國際自由球員簽約規定，佐佐木只能簽小聯盟合約。在這樣的狀況下，佐佐木朗希的薪水是由球團決定，必須要打滿3年才能取得薪資仲裁資格，年資滿6年才能成為自由球員。

現年23歲的佐佐木朗希是2019年日職選秀會中獲羅德第一指名的強投，能丟出超過160公里的火球，還有一顆招牌的指叉球，去年先發18場，交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振，日職一軍生涯4個賽季，合計有29勝15敗、平均防禦率2.10。

不過，佐佐木朗希在日職4年一軍生涯，都沒有達到單季規定局數，身體曾數度狀況欠佳被降至二軍調整。雖然道奇隊新賽季要採取6人先發輪值，但佐佐木朗希的身體強度能否適應大聯盟密集賽季，仍有待觀察。

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