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大專棒球聯賽》KO開南王牌！ 輔大隊史第2度打進冠軍戰

2025/01/18 20:56

輔仁大學挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）輔仁大學挺進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級今天進行4強戰，輔仁大學KO對方王牌林張子俊，再靠自家先發投手李斯特繳7局失1分優質先發，最終就以5：2扳倒開南拿下另一張冠軍戰門票，明天晚上6點在天母球場由輔大和國體爭冠。

輔大隊史只打進1次冠軍戰，是在11年前，當時冠軍戰5局結束因大雨裁定，輔大與國體1：1握手言和並列冠軍，明天兩隊將狹路相逢。

此役開南推出王牌投手林張子俊先發，這屆大專聯賽他表現非常精采，今天賽前為止他出賽7場拿下6勝1次救援成功，防禦率1.05，43局投球飆38K，只要他登板就是球隊勝利保證

只是林張子俊今天對輔大先發慘遭狙擊，首局兩出局後蔡誥翔敲安，許賀捷掃出三壘安打先馳得點，机桓宇敲安再下一城。2局下輔大靠曾佑恩長打，莊欽仰、林廷之、許賀捷安打，加上對方一壘手接球失誤，單局打下3分，林張子俊先發只撐1.2局被敲7安失5分，吞下這屆大專聯賽首敗，就是關鍵的一敗。

開南在7局上靠2安和對方游擊手失誤追回1分，9局上再添1分依舊飲恨落敗。

輔大先發投手李斯特今天賽前為止，在這屆大專聯賽出賽8場其中7場先發，戰績6勝1敗，防禦率2.87，此役他表現出色，先發7局被敲5安只失1分拿下勝投和單場MVP，石梓霖後援2局無失分，兩人攜手幫助球隊拿下寶貴的冠軍戰門票，李斯特進帳這屆賽事個人第7勝。

輔大先發投手李斯特。（記者林正堃攝）輔大先發投手李斯特。（記者林正堃攝）

輔大許賀捷。（記者林正堃攝）輔大許賀捷。（記者林正堃攝）

開南先發投手林張子俊。（記者林正堃攝）開南先發投手林張子俊。（記者林正堃攝）

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