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印度賽》美少女宮崎友花浪費3賽末點 遭泰國李美妙逆轉無緣決賽

2025/01/18 21:04

日本新星宮崎友花。（法新社）日本新星宮崎友花。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本女單新希望18歲天才美少女宮崎友花，今晚在超級750系列印度羽球公開賽女單4強賽共浪費3個賽末點，最終以21：11、22：24、19：21遭到泰國李美妙逆轉，無緣女單決賽。

山口茜受傷、大堀彩退役，以及奧原希望等都在印度賽出局，世界排名11的宮崎友花成為日本女單唯一希望，昨她也因世界排名第2的中國王祉怡打完首局後就退賽，生涯二度打進750等級賽事女單4強。

宮崎友花首局展現優勢，並以懸殊差距拿下，只是第二局不僅浪費最多8分領先，未能把握3個賽末點機會，反而被世界排名12的李美妙獲得一線生機。

李美妙上次在BWF世界巡迴賽打進決賽是2023年3月的瑞士公開賽，當時一舉拿下冠軍，再來就總是在4強止步，在這場比賽之前，她在4強賽已經吞下6連敗。

李美妙今天在第二局不僅克服落後，且最後還化解宮崎友花3個賽末點，且她在決勝局克服11：15落後再次翻轉戰局，最後耗時73分鐘完成驚天大逆轉，成功收下生涯首張750等級賽事的決賽門票。李美妙明天爭冠對手將是南韓世界球后安洗瑩、印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung）之間的贏家。

泰國好手李美妙。（法新社）泰國好手李美妙。（法新社）

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