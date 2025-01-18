日本職籃》3台將明星賽同時登場寫紀錄 游艾喆「靠眼神」妙傳阿巴西暴扣

阿巴西、游艾喆、曾祥鈞獲選日本明星賽亞洲明星隊。（取自日本職籃IG）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本職籃B.LEAGUE明星賽今天登場，阿巴西、游艾喆、曾祥鈞在亞洲明星賽與日本明日之星的對抗賽中一起登場，創下難得紀錄，而3位旅日台將也各有精彩表現，其中游艾喆妙傳給阿巴西，完成空中接力灌籃。

3人前一回一起比賽是台灣男籃在去年11月亞洲盃，儘管配合時間少，也幾乎沒有一起登場的時候，但游艾喆今天在第二節尾聲傳給阿巴西完成暴扣，他笑說，就是「靠一個眼神」，而他也很享受首次參加日本職籃明星賽的氛圍，很開心能成為參與明星賽的一份子。

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阿巴西無疑是全場最秀的球員之一，有灌籃也有三分球，還在比賽尾聲操刀最後一擊，惜沒能扳平戰局，他說：「其實對方應該有犯規，但沒關係。」而他在比賽中多次展現出色爆發力，不斷轟炸籃框，對於明年是否也想角逐灌籃大賽時，阿巴西酷酷地說：「到時再看情況吧！」

曾祥鈞獲得不少出賽時間，比賽中也多次灌籃得手，場邊還有球迷高喊他的名字為他加油，讓身在異地的他感到十分暖心，只是他在對抗賽前沒有到場觀看技術挑戰賽，僅用手機觀賽，還被游艾喆虧了一番，「因為他沒來現場幫我加油，所以挑戰賽才多了20秒。」

亞洲球員明星隊終場以121：124不敵日本明日之星隊，而阿巴西、游艾喆、曾祥鈞在結束今日賽程後，之後也將回到各自母隊，為下半季的成績奮戰，而明天重頭戲將是日本明星對抗賽。

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