大專棒球聯賽》單場3次失誤 輔大游擊手机桓宇賽後自責淚崩

輔大机桓宇單場3次守備失誤，賽後痛哭。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級今天進行4強戰，輔仁大學以5：2扳倒開南大學，挺進明天晚上6點在天母球場進行的冠軍戰，對手為國體大，只是輔大先發游擊手机桓宇單場出現3次失誤，賽後當場自責淚崩。

就讀輔大四年級的机桓宇今天擔任5棒游擊手，單場4打數2安打，打下1分打點，但他先後在第2、5、7局發生接球失誤，第7局失誤更直接造成投手李斯特掉分，比賽中他仰頭望著天，表情顯得相當無奈，賽後淚水更直接奪眶而出。

請繼續往下閱讀...

机桓宇表示，想要帶著學弟一起打進冠軍戰，比賽時感覺很緊張，沒想到有那麼多失誤，賽後壓力瞬間釋放才會哭出來，感謝隊友可以守起來，好險打擊上有對球隊做出貢獻。

机桓宇說，其實以前也曾單場出現多次失誤，只是當時沒有很成熟，現在感覺比較成熟了，結果表現還是這樣子，代表自己還是不夠成熟，雖然比賽中很內疚，但還是專注在場上，每一球都做好，盡量減少失誤。

輔大總教練周德賢表示，机桓宇感覺很急，不能期待選手每一場比賽表現都能達到百分之百，他有壓力在，畢竟大四了想求表現，「看到比賽結束他哭了，代表真的很想贏，表現不好他也很自責，我們才會鼓勵他說過去就過去了，明天重新再來。」

机桓宇原名「机崇宇」，去年暑假才改名，他說，看改名後能不能順利一點，今天給自己壓力還是太大了，不過在大學努力3年多終於看見成果，打進冠軍戰了，和學弟、同學一起進冠軍戰，真的很開心。

去年机桓宇首度報名選秀落榜，今年大學畢業後他將再度叩關，希望能擠進職棒窄門。

輔大机桓宇單場3次守備失誤。（記者林正堃攝）

輔大机桓宇。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法