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MLB》佐佐木朗希沒去道奇才訝異！小熊球星指衛冕軍新賽季更強了

2025/01/19 07:06

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，昨天透過社群媒體Instagram正式宣布加盟洛杉磯道奇，估計簽約金為650萬美元。小熊球星哈普（Ian Happ）近日受訪表示，如果佐佐木朗希沒有去道奇，才會讓人感到驚訝。

小熊隊官方媒體《Marquee Sports Network》報導，哈普被問到關於佐佐木朗希加盟道奇隊一事，哈普對此表示，「這並不令人驚訝。如果不是道奇，我才會感到訝異。」

道奇新賽季預計將採用6人先發輪值，哈普認為，「他們才剛贏世界大賽冠軍，而他們變得更好。如果他們執行6人先發輪值，試著讓更多人分擔較少的局數，那真的會很有趣。但顯然，傷病和保持球員健康才是最重要的。這對他們來說是一個很棒的補強，而且是一名很棒的年輕投手，他在大聯盟會有如何的表現，這將會很有趣。」

道奇新賽季的先發輪值人選，將有史奈爾（Blake Snell）、日本強投山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），還有岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）、三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）等人。佐佐木朗希要競爭先發輪值席次；日本巨星大谷翔平在2023年9月動手肘手術，預計今年將會重新踏上投手丘。

 

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