TPBL》蔡宸綱拿12分寫生涯新高 攻城獅主帥盛讚1特質

蔡宸綱拿12分寫生涯新高。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今靠新洋將努利轟破聯盟紀錄41分，以117：105擊敗台北台新戰神，終止5連敗低潮，另外新秀蔡宸綱也攻下12分，生涯得分首度突破雙位數。

24歲的美籍新洋將努利初登場就攻下41分、5籃板、5助攻，突破聯盟個人單場得分紀錄，他表示，「謝謝隊友們為我創造合適機會，很高興在主場拿下勝利。希望我的加入，能為球隊帶來更多場團隊勝利。」

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攻城獅主帥威森肯定團隊克服第三節總會當機的老毛病，「這一直是我們的重要課題，球員們今天在第三節展現十足的防守拚勁，策略面也執行得很成功，才能在單節打出精彩攻勢。」

除了克服第三節魔咒外，攻城獅本土球員今表現也可圈可點，包含盧冠軒拿下23分、蔡宸綱拿下12分，此役也是蔡宸綱在職業生涯首度得分突破雙位數。

蔡宸綱特別感謝學長們的支持，「隊友們在訓練與比賽中都會不斷地幫助我，要我保持自信，連洋將們都一直鼓勵我，非常感謝他們。」

主帥威森也盛讚蔡宸綱的表現，「蔡宸綱是我們團隊的重要戰力，不論是現在或是未來。他在場上展現出的勇氣非常值得讚賞，面對任何對手他都毫無畏懼，這是新秀中很難得的特點。」

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