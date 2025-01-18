大專棒球聯賽》輔大王牌李斯特9場豪取7勝 有個特質讓他無往不利

輔大先發投手李斯特。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕輔仁大學二年級投手李斯特肩扛球隊王牌重擔，今天對開南大學他先發7局被敲5安失1分拿下勝投和單場MVP，率隊以5：2扳倒開南大學，晉級大專棒球聯賽公開一級冠軍戰，明天晚上6點在天母球場輔大將與國體大爭冠。

這屆大專聯賽李斯特出賽9場其中8場先發，戰績7勝1敗、防禦率2.53，輔大總教練周德賢指出，李斯特很會玩球，他並非145公里以上的速球派投手，但關鍵時刻可以拿到最重要的出局數，壓低失分，這是他能有好表現的原因，每次登板先發，野手就很有自信地覺得這場比賽會贏，這是很正向的影響。

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開南王牌投手林張子俊在這屆大專聯賽表現非常精采，今天賽前為止他出賽7場拿下6勝1次救援成功，防禦率1.05，只要他登板就是球隊勝利保證，結果這場先發只撐1.2局被敲7安失5分，吞下這屆大專聯賽首敗。

KO開南王牌林張子俊，周德賢說，「我們有一些資料，針對對方投捕配球習性，最近一個禮拜有做練習，大概就是抓他會在四強戰先發，針對配球加上前兩局球隊執行戰術成功，這是贏球最大關鍵。」

值得一提的是，李斯特是林張子俊在成德中學的學長，這場關鍵戰役兩人同場先發較勁，李斯特技高一籌，他透露，今天賽前在廁所與林張子俊相遇，「我說我想拿冠軍，他就說先過我這一關。」結果輔大打線直接KO林張子俊。

李斯特笑說，他先發時隊友很少大量得分，這一場前兩局就打下5分真是少見，很開心，今年球隊戰績和個人成績都不錯，他應該會投入中職季中選秀。

輔大先發投手李斯特。（記者林正堃攝）

輔大先發投手李斯特。（記者林正堃攝）

開南投手林張子俊。（記者林正堃攝）

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