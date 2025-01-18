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印度賽》沒對手！球后安洗瑩專剋印尼東宗 取對戰11連勝闖決賽

2025/01/18 22:30

安洗瑩。（資料照，法新社）安洗瑩。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今晚在超級750系列印度羽球公開賽女單4強賽，以21：19、21：16拍落印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung），豪取對戰11連勝，也是球后2025年開季連兩站都殺入冠軍賽，明天將爭取本季第2冠。

安洗瑩在2025年首站馬來西亞公開賽奪下冠軍，本屆印度賽將尋求2023年後再次封后，她生涯對戰東宗更是取得壓倒性的10連勝。

安洗瑩今天首局並沒有一路順遂，甚至開局還面臨2：6落後，不過小安很快就超前並以11：10進入技術暫停，而東宗則沒有放棄，只是在17：20落後，雖然展現能力化解2個局點危機，無奈還是出現網前失誤，由安洗瑩先下一城。

東宗在第二局又陷入1：5劣勢，不過她有找回節奏並利用網前攻勢稍為突破安洗瑩，並以11：10進入暫停，只是想要打敗安洗瑩還是必須展現更高的穩定性，屬華麗打法的東宗因失誤增加，最後還是難以延長戰線，只能接受對戰11連敗的事實。

安洗瑩明天決賽對手將是泰國女將李美妙，安洗瑩過去9次交手李美妙至今仍沒有輸過，且9次交手共有8場是直落二告捷。

印尼一姊東宗。（法新社）印尼一姊東宗。（法新社）

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