匹克球》心元盃匹克球公開賽圓滿落幕 前網球國手協槓打造球員夢想舞台

心元盃賽事創辦人何智仁（前排右3）、洪睿晨（前排左2）。（心元團隊提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由心元網球團隊與台灣天使運動發展協會主辦的「2025心元盃匹克球公開賽」，1月18日於台北市和平籃球館暖身館盛大登場，包含公開組9隊、一般組36隊，超過350名選手參戰，現場也湧入超過500位球迷共襄盛舉，兩位前網球國手創辦人何智仁、洪睿晨登高一呼，盼打造更寬廣的夢想舞台，讓匹克球運動成為台灣的全民運動。

匹克球起源於美國，是一項結合羽球、網球與桌球特色的一種球拍型運動，新奇、容易上手、老少適宜，沒有性別、年齡的限制，也不會衍生昂貴設備費用，是美國成長最快的運動，近年來也成為台灣北中南各地最熱門的新興運動。

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主辦單位心元團隊始於2018年，當時投資人兼創辦人鄭博仁為台灣網球注入新能量，大力贊助ATP及WTA職業球員以及青少年選手，而心元團隊由一群專業的網球教練組成，團隊負責人前網球國手何智仁、洪睿晨。

首屆「心元盃匹克球公開賽」由心元團隊、台灣天使運動發展協會主辦，並由前勁國際運動管理公司協辦，18日於和平籃球館暖身館點燃戰火，共吸引9支公開組球隊、36支一般組球隊，超過350人參賽，現場也湧入大批熱情球迷為場上拚戰的選手們應援。

「匹克球是非常簡單能入門的運動，也不會有太多耗材，可以說是結合了羽球、網球與桌球的個性優點，」洪睿晨說道，「再者，很多球類運動對於年紀比較大的運動群族會有受傷和體力負荷較大的風險，但匹克球卻完全沒有這樣的問題，是有趣又簡單，適合全年齡的運動。」

原本是網球國手，最早接觸到匹克球時，何智仁第一時間的想法就是「哇！真的跟網球好像喔！」不過實際接觸後，他才發現匹克球比網球更好上手也很好玩，「很多打匹克球的球員，都是網球退役的選手，除了因為匹克球消耗不會那麼大，受傷風險也減少許多，很多退役網球球員也能藉此來延續自己的運動生涯。」

2年前去美國出差時，在創辦人鄭博仁推薦下首次接觸匹克球，幾位網球教練馬上就愛上了這項新運動，隨後也開始投入籌備首屆「心元盃匹克球公開賽」。

洪睿晨、何智仁說當初想舉辦比賽的想法很簡單，就是希望有更多人去接觸這項有趣的運動，但受限於台灣目前專屬的球場還是太少，所以希望能為公開組球員、一般球員搭設一個能盡情揮灑汗水、以球會友的熱血舞台，去年10月中華民國匹克球協會舉辦首屆亞洲匹克球錦標賽，心元團隊也去現場取經，希望能辦出更有質感的賽事，「也希望透過這樣的比賽，吸引更多企業贊助與支持，讓匹克球能更加普及化。」

首屆心元盃特別找來實踐大學啦啦隊開場，比賽中知名運動產品公司《AirCare》贊助3套空氣按摩器供球員免費體驗，緩解球員疲倦感，除此之外這次賽事也有Oakley太陽眼鏡、運動品牌K-SWISS、Joola，海錦樹網路社群、台北市留沐慈善基金會、台北市永續共融發展協會、玉津咖啡，大力相助，其中玉津咖啡更是為此把整間店都搬來球場。

玉津憑藉對市場的敏銳觀察和大膽創新，將手搖果茶與咖啡巧妙融合，創造出顛覆傳統的新式茶飲「果咖」，這次力挺心元盃賽事，更將包括紅到瘋的產品生椰拿鐵等多項飲品和自製點心帶來球場，供球員、球迷享用。玉津公關王晨芯表示，創辦人王進添出生咖啡聞名的雲林，過去也曾經是羽球校隊，所以特別重視飲品的健康度與質感，「匹克球是台灣非常新興的運動，玉津致力結合健康、時尚，這次很高興能有機會能夠以這樣的方式和心元盃合作，未來MIT的玉津也會繼續支持台灣運動。」

力挺心元盃，玉津咖啡直接把整家店搬來球場。（心元團隊提供）

心元盃賽事創辦人何智仁（前排右3）、洪睿晨（前排左2）。（心元團隊提供）

首屆心元盃賽事吸引超過350名選手參賽。（心元團隊提供）

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