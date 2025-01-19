NBA》柯瑞末節扭傷腳 威金斯飆新高31分率勇士收2連勝

柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在主場迎戰巫師，威金斯（Andrew Wiggins）猛砍31分，讓今天手感火燙飆38分的波爾（Jordan Poole）做白工，最終灣區大軍以122：114逆轉收下2連勝；但一哥柯瑞（Stephen Curry）在末節扭傷腳踝提前退場，目前傷勢狀況未明。

過去曾效力勇士的波爾（Jordan Poole），今天「回娘家」上半場表現火燙，投進5顆三分球，拿下23分全場最高，幫助巫師在前兩節打完取得60：53領先。勇士方面，柯瑞繳出全隊最高13分，但團隊三分球命中率只有36%，打得相對艱辛。

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易籃後，勇士急起直追，該節尾聲靠著威金斯、穆迪（Moses Moody）接力得分，助隊在該節打完反倒取得2分領先。

末節雙方展開拉鋸，終場前3分多鐘小裴頓（Gary Payton II）三分打，加上威金斯罰球，助隊持續擴大領先，柯瑞的三分球，讓勇士握有雙位數優勢。但庫茲馬（Kyle Kuzma）也轟進三分球反擊，且兩罰俱中，比賽一度出現懸念。

不過，威金斯很快討回分數，加上柯瑞一次成功防守，助隊穩住局面，只是也因為這次防守，柯瑞腳踝遭波爾壓到，出現扭傷狀況，提早退場檢查；最後關頭威金斯又飆進三分球，勇士穩穩將勝利收進口袋。

勇士今天6人得分上雙，威金斯飆本季新高31分、11籃板，柯瑞貢獻26分，施洛德（Dennis Schroder

）進帳20分；巫師方面，波爾飆進8顆三分球、進帳38分，庫茲馬拿下22分。

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