MLB》美媒爆道奇追求佐佐木朗希內幕！ 大谷翔平是關鍵角色

佐佐木朗希。（取自推特）

〔體育中心/綜合報導〕道奇贏下「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰，投手戰力更加夢幻，權威美媒《The Athletic》也報導道奇追求朗希的幕後過程。

在佐佐木朗希正式入札後，道奇很快就提交了簡報，內容除了介紹洛杉磯這座城市，也提到球隊自2013年以來，每個賽季都能打進季後賽的常勝軍表現，最重要的是，道奇闡述了他們的發展計畫，以及如何幫助朗希變得更好。

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在首次會面中，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）、總管高梅茲（Brandon Gomes）、總教練羅伯斯（Dave Roberts）等人都有出席，甚至找來一位重量級人物，就是球團股東、湖人傳奇名將魔術強森（ Magic Johnson）。道奇知道佐佐木朗希熱愛籃球，因此讓魔術強森和他見面，這位名人堂球星也在會議結束後送給朗希客製化簽名球衣。

由於道奇球場在整修，雙方第二次會面是在球團股東古柏（Peter Guber）的家中，道奇派出豪華招募團，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）都有出席。一位道奇高層透露，大谷在招募朗希的過程中扮演關鍵主導角色。

當晚道奇找來壽司師傅準備晚宴，佐佐木朗希則坐在沙發上與未來的隊友們聊天，每位球員都向他保證與道奇這支衛冕軍一起打拚的美好。

此外，道奇還播放了一段影片，內容是陣中許多球員分享了球隊發展體系的完善，以及表達他們多麼渴望與佐佐木朗希成為隊友。

最終道奇贏下「朗希爭奪戰」，佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）原本打算當朗希透過IG宣布動向時，他會發訊息給出局的球隊，並致電勝出的隊伍，但事情並沒有照沃夫的如意算盤進行，因為大谷翔平已經搶先揭曉。

報導指出，在消息發布幾分鐘前，道奇高層就已經收到大谷翔平的訊息，內容寫道：「我們得到他了！」

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