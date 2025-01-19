晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》美媒爆道奇追求佐佐木朗希內幕！ 大谷翔平是關鍵角色

2025/01/19 13:46

佐佐木朗希。（取自推特）佐佐木朗希。（取自推特）

〔體育中心/綜合報導〕道奇贏下「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰，投手戰力更加夢幻，權威美媒《The Athletic》也報導道奇追求朗希的幕後過程。

在佐佐木朗希正式入札後，道奇很快就提交了簡報，內容除了介紹洛杉磯這座城市，也提到球隊自2013年以來，每個賽季都能打進季後賽的常勝軍表現，最重要的是，道奇闡述了他們的發展計畫，以及如何幫助朗希變得更好。

在首次會面中，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）、總管高梅茲（Brandon Gomes）、總教練羅伯斯（Dave Roberts）等人都有出席，甚至找來一位重量級人物，就是球團股東、湖人傳奇名將魔術強森（ Magic Johnson）。道奇知道佐佐木朗希熱愛籃球，因此讓魔術強森和他見面，這位名人堂球星也在會議結束後送給朗希客製化簽名球衣。

由於道奇球場在整修，雙方第二次會面是在球團股東古柏（Peter Guber）的家中，道奇派出豪華招募團，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、艾德曼（Tommy Edman）、史密斯（Will Smith）都有出席。一位道奇高層透露，大谷在招募朗希的過程中扮演關鍵主導角色。

當晚道奇找來壽司師傅準備晚宴，佐佐木朗希則坐在沙發上與未來的隊友們聊天，每位球員都向他保證與道奇這支衛冕軍一起打拚的美好。

此外，道奇還播放了一段影片，內容是陣中許多球員分享了球隊發展體系的完善，以及表達他們多麼渴望與佐佐木朗希成為隊友。

最終道奇贏下「朗希爭奪戰」，佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）原本打算當朗希透過IG宣布動向時，他會發訊息給出局的球隊，並致電勝出的隊伍，但事情並沒有照沃夫的如意算盤進行，因為大谷翔平已經搶先揭曉。

報導指出，在消息發布幾分鐘前，道奇高層就已經收到大谷翔平的訊息，內容寫道：「我們得到他了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中