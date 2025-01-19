MLB》佐佐木朗希加盟道奇有「密約」？ 大聯盟查無不法

佐佐木朗希。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕23歲羅德「令和怪物」佐佐木朗希確定加盟道奇，不過卻傳出有「密約」一事，據《洛杉磯時報》報導指出，大聯盟官方對此已經調查完畢，並沒有查出違法情事。

《The Athletic》記者的鮑登（Jim Bowden）日前在播客節目「Foul Territory」中表示，「我認為你會看到有多支球隊會向大聯盟主席辦公室要求調查這次的簽約事件。有幾支球隊的高層深信，在這個程序開始之前、以及允許球隊與選手談判的時間開始之前，道奇隊與佐佐木朗希之間已經存在私下協議。」

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《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）今天報導指出，大聯盟官方已經完成調查，確認沒有發現任何不當行為，據悉，官方在公告佐佐木朗希的入札程序之前，已經先確認所有球團沒有違法任何規定。

此外，據《The Athletic》報導指出，此次主要調查對象是日職母隊千葉羅德，而非佐佐木朗希一人，由於他未滿25歲，受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能簽下小聯盟合約，道奇給他的簽約金為650萬美元，付給羅德的入札金為162.5萬美元，由於入札金較少，所以官方主要調查為除了入札金之外，是否還有其他不正當的金錢交易。

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