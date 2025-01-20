球王辛納對決丹麥魯內拚澳網8強門票 今日賽事預告與轉播

辛納。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是金塊對決魔術，目前西部第四的金塊對決魔術，是約基奇（Nikola Jokic）還是班切羅（Paolo Banchero）能率隊取勝呢?第二場是湖人對決快艇的同城大戰，詹姆斯（LeBron James）與哈登（James Harden）兩位球星對決，哪一支球隊會獲勝呢?記得鎖定轉播囉!

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澳網部分，球王辛納（Jannik Sinner）對上丹麥好手魯內（Holger Rune），前球后史薇泰克（Iga Swiatek）對上德國選手里絲（Eva Lys），兩位都要爭取今年澳網8強的門票，他們能否順利晉級呢?混雙部分，謝淑薇與波蘭好友傑林斯基將對決克羅瑪查娃（俄國）／威斯羅（美國）組合，他們能否拿下勝利呢?記得收看轉播囉!

NBA

07:00 金塊@魔術 緯來體育

10:00 湖人@快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

澳網

08:00 澳網 第9日 （上） 愛爾達體育2台、08:30 愛爾達體育4台（原音）、06:30 博斯網球、博斯運動

16:00 澳網 第9日 （下） 愛爾達體育2台、MOMOTV、13:30 愛爾達體育4台（原音）、14:00 博斯網球、博斯運動

NFL

07:35 烏鴉@比爾 愛爾達體育3台

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