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NBA》湖人接下來會怎麼補強？ 美媒曝管理層當前操盤策略

2025/01/19 19:37

詹姆斯。（資料照，今日美國）詹姆斯。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離本季NBA交易截止日只剩3周時間，其中本季戰績位居西部第六的湖人被認為是今年市場上的買家，對此《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）點出球隊制服組隊於今年的操盤策略。

布哈在個人的節目《Buha's Block》中談到湖人時表示:「我最近聽到的感覺是，湖人今年可能更傾向小修小補，他們可能會利用現有的二輪籤來進行交易，但問題是他們所擁有的二輪籤順位會落在45到52順位之間，而這個順位在交易市場上並不吸引人，其他球隊在交易時大多希望拿到二輪前段的選秀權。」

湖人本季已經完成一筆交易，他們將D.羅素（D'Angelo Russell）、路易斯（Maxwell Lewis）以及三張二輪籤送往籃網，換取籃網的前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及後衛米爾頓（Shake Milton）補強側翼戰力，而湖人上一季則沒有在交易市場上有太大的補強，這樣的結果也導致他們在首輪就被淘汰出局。

若湖人接下來如同布哈所說只打算用二輪籤當作交易籌碼的話，那他們恐怕很難爭取如J.巴特勒（Jimmy Butler）、伍切維奇（Nikola Vučević）和C.強森（Cameron Johnson）等今年交易市場中最熱門的球員。

對此《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto） 也點出了可能能用二輪籤換得的球員，如巫師瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）、老鷹卡培拉（Clint Capela）及黃蜂馬丁（Cody Martin）等人都是潛在的選擇，雖然這樣等級的球員可能仍不足以幫助湖人一舉成為奪冠熱門，但他們有能力幫助這支由詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）率領的球隊繳出更好的表現。

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