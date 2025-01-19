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金門馬拉松重頭戲「震憾」登場 台灣選手包辦10公里男、女及半馬男子冠軍

2025/01/19 16:58

金門馬拉松在蛙人操精實操演的開幕表演中「震憾」登場。（記者吳正庭攝）金門馬拉松在蛙人操精實操演的開幕表演中「震憾」登場。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門馬拉松在暫別「魔王大道」，解鎖新賽道後，重頭戲今天「震憾」登場，其中10公里男、女子組冠軍由台灣選手包辦，半馬男子組由台灣選手封王，女子組中國選手摘后，全馬冠軍均為肯亞選手。全馬中的台灣第1名張景敦說，風獅爺（金門吉祥物）發功，現場沒什麼風，跑起來很舒服。

為期兩天的金門馬拉松賽事第2天，進行全馬、半馬及10公里賽程，現場湧入22個國家、約7000位選手參賽，其中國際選手有1400名，有近1000名來自對岸中國的福建省，包括巴黎奧運首設的大眾馬拉松賽第1名黃雪梅，雖然體感溫度只有攝氏10度，現場氣氛熱絡，共同角逐144萬元的總獎金。

金門馬拉松最後一天，鳴槍後全馬組選手奮力起跑。（記者吳正庭攝）金門馬拉松最後一天，鳴槍後全馬組選手奮力起跑。（記者吳正庭攝）

副縣長李文良說，今年賽事與去年不同，除了重新調整賽道，盼幫助跑者取得佳績，另外，為鼓勵台灣選手超越自我，只要國內男、女子選手參加全馬、半馬組獲前3名，都可獲頒加碼獎金。

賽事啟動前，陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營帶來1段蛙人操，雖然只是6名壯漢的基本體能操演，但紮實精確的動作「震憾力」十足，把舞台中央約60公分見方的木板震出凹陷，差點穿透。

金門馬拉松在蛙人操精實的操演中「震憾」登場。（記者吳正庭攝）金門馬拉松在蛙人操精實的操演中「震憾」登場。（記者吳正庭攝）

縣府指出，今年馬拉松以金門特色為核心，不僅以往太武山一段坡度甚大的賽道改道，也取消頗有難度的金門大橋，賽道結合了戰地風光、自然景致與歷史文化，全方位呈現金門之美。沿途除經過許多著名景點及古蹟如閩南古厝、和平紀念公園、莒光樓、雙鯉古地、慈湖湖畔、太武山，陸軍金門防衛指揮部也在古寧頭牌坊前設有武裝陳展，讓跑者體驗金門獨有的戰地風情。

賽事成績出爐，有「玉兔女神」之稱的游雅君，繼過去曾在金門馬半馬拿過3次冠軍，此次再於10公里封后，另外，去年在巴黎奧運大眾馬拉松奪冠的中國選手黃雪梅，也在此次金門馬半馬組拿下個人首冠。

3大賽事各組冠軍成績，10公里男、女子組均由台灣選手奪冠，男子組陳秉豐33分44秒，女子組游雅君37分48秒。半馬男子組台灣選手田睿祥1小時9分16秒，女子組廈門選手黃雪梅1小時15分46秒，打破2014年由台灣選手許玉芳保持10年的1小時18分46秒紀錄。全馬男子組肯亞選手Joseph MwangiNgare2小時19分05秒、女子組Jemimah Wayua Musau2小時46分05秒，均未打破金門馬拉松的場地紀錄（全馬男子2小時15分16秒、全馬女子 2小時37分11秒）。

馬拉松壓軸的趣味摸彩活動，由參加半馬賽程的金門籍梁姓男子幸運中籤，可獲得和他體重等重的5箱金門高粱酒，他說，準備把高粱酒搬回家和親友分享。

馬拉松賽事中，也有熱愛賽事的應屆大學生，穿著畢業服提前留下珍貴一刻的回憶。（記者吳正庭攝）馬拉松賽事中，也有熱愛賽事的應屆大學生，穿著畢業服提前留下珍貴一刻的回憶。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松今年取消金門大橋的賽道，選手經過慈湖仍有大橋美麗的弧形當背景。（記者吳正庭攝）金門馬拉松今年取消金門大橋的賽道，選手經過慈湖仍有大橋美麗的弧形當背景。（記者吳正庭攝）

去年在巴黎奧運大眾馬拉松奪冠的中國選手黃雪梅，也在此次金門馬半馬組拿下個人首冠。 （記者吳正庭攝）去年在巴黎奧運大眾馬拉松奪冠的中國選手黃雪梅，也在此次金門馬半馬組拿下個人首冠。 （記者吳正庭攝）

金門是全國僅見野外仍可見保育動物歐亞水獺的地區，馬拉松選手倘佯在幽靜的林路上別有一番感受。（記者吳正庭攝）金門是全國僅見野外仍可見保育動物歐亞水獺的地區，馬拉松選手倘佯在幽靜的林路上別有一番感受。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松賽道上，沿路有各村里組成的啦啦隊為選手加油。（記者吳正庭攝）金門馬拉松賽道上，沿路有各村里組成的啦啦隊為選手加油。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松賽道上，沿路有各村里組成的啦啦隊外，還有人準備烤肉為選手加油。（記者吳正庭攝）金門馬拉松賽道上，沿路有各村里組成的啦啦隊外，還有人準備烤肉為選手加油。（記者吳正庭攝）

為維護選手安全，並考量一般車輛通行，金城分局長陳盈元（左一）率員騎機車，以「車巡」方式在賽道間穿梭守護選手安全。（記者吳正庭攝）為維護選手安全，並考量一般車輛通行，金城分局長陳盈元（左一）率員騎機車，以「車巡」方式在賽道間穿梭守護選手安全。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松安排「國家公園」級的景緻，又有全國最長的「金門大橋」為背景，連配速員跑來都輕鬆愉快。（記者吳正庭攝）金門馬拉松安排「國家公園」級的景緻，又有全國最長的「金門大橋」為背景，連配速員跑來都輕鬆愉快。（記者吳正庭攝）

陸軍金門防衛指揮部在古寧頭牌坊前設有武裝陳展，讓跑者體驗金門獨有的戰地風情。（記者吳正庭攝）陸軍金門防衛指揮部在古寧頭牌坊前設有武裝陳展，讓跑者體驗金門獨有的戰地風情。（記者吳正庭攝）

兩棲偵察營蛙人部隊有別於以往黑背心、紅短褲的勁裝，今年雖加上了「厚重」外套，仍為賽事帶來一股充沛的活力。（記者吳正庭攝）兩棲偵察營蛙人部隊有別於以往黑背心、紅短褲的勁裝，今年雖加上了「厚重」外套，仍為賽事帶來一股充沛的活力。（記者吳正庭攝）

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