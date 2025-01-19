UBA》北市大逆轉萬能 大四成員收下最棒的畢業禮物

北市大逆轉萬能科大。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕北市大學今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段最終戰克服雙位數落後，在末節完成逆襲，以87：81逆轉萬能科大，團隊下季將重回二級，但大四成員有了最好的畢業禮物。

北市大學在上學年度於二級拿下第四名，重返一級殿堂在今天之前只贏過陣容大幅異動的世新大學，今面對同樣下季要降二級的萬能，第三節一度落後達12分，末節急起直追，曾唯庭、謝文翔在外線放冷箭，梁文杰倒數48.7秒致勝三分打，終場以6分差完成逆轉勝。

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北市大學今登錄12人全員得分，其中大四的鄭文傑更是本屆首度得分，總教練范志雲今登錄2名碩一生、8名大四生、2名大三生，希望送給子弟兵最好的畢業禮物。

范志雲指出，預賽階段大部分的比賽都讓低年級發揮，但高年級成員沒有半句怨言，「前面的比賽學弟打得比較多，但這些學長即使沒有太多上場機會還是很努力訓練，所以就希望最後一戰把舞台留給他們，算是送給他們一個畢業禮物，能拿下逆轉勝我也很感動。」

北市大梁文杰。（大專體總提供）

演出致勝三分打的梁文杰此役12投5中拿下全隊最高15分，在UBA生涯最終戰拿下個人在一級殿堂的最高得分，他表示，其實前幾場比賽很有機會贏球，可惜後繼無力有點可惜，很高興最後一場比賽能拿下勝利。

同為大四的曾頎翔此役先發上陣20分鐘拿下6分，他在范志雲接掌球隊前曾有意轉學，他說教練的到來讓自己在這裡找到歸屬感，預賽階段因為膝蓋不適持續調整狀態，今天這一場才找到感覺，「這也是我跟文杰最後一次打一級的比賽，我們就是毫無保留，後面才有機會逆轉勝。」

北市大主帥范志雲。（大專體總提供）

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