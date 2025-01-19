射擊》強心臟！林穎欣最後一擊扭轉頹勢 10公尺空氣步槍加賽封后

林穎欣奪下女子10公尺空氣步槍金牌。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕第46屆東南亞射擊錦標賽今天（19日）10公尺空氣步槍公開女子組8強淘汰賽高潮迭起，台灣隊一姐林穎欣在金牌戰頂住落後0.4分的壓力，最後一發追平比數，加賽再打出10.5分，力克印尼穆芭洛卡（Laila Mubarokah），為台灣隊搶下第5面個人項目金牌。

台灣隊前2天囊括10公尺空氣手槍公開、青少年組男、女4面金牌後，印尼昨天起搶佔鋒頭，橫掃10公尺空氣手槍、步槍公開與青少年混雙4面金牌。林穎欣昨天與陳建安搭檔混雙，金牌戰一度取得12比8領先，但最後遭到印尼穆芭洛卡／阿非（Izuddin Afif）逆轉。

請繼續往下閱讀...

10公尺空氣步槍公開女子組共16人參賽，預賽競爭激烈，前6名都超過626分，林穎欣打下最高628.1分。進入8強淘汰賽，預賽排名第6的新加坡何㛢儀前10發打下104.7高分，一路領先。林穎欣與穆芭洛卡進入每次射2發的淘汰階段才陸續超前，最後金牌戰形成兩人對決。

林穎欣原本領先0.4分，但第1發扳機扣太早，只打出9.7分，反而被穆芭洛卡超前0.4分。最後一發出手前，林穎欣告訴自己不能心急，打下10.7高分，總分248.9分正好追平。加賽1發決勝負，出手節奏較快的穆芭洛卡打下10.1分，林穎欣不急不徐，調整好節奏後再穩定出手，打下10.5分，繼去年9月台北國際大獎賽之後，再度拿下金牌。

台灣隊空氣手槍選手競爭激烈，不少選手曾取得奧運參賽資格，林穎欣是少數曾打過奧運（2020年東京）的空氣步槍選手，並曾在2018年亞運與呂紹全搭檔拿下混雙金牌。年僅25歲，在國內比賽已罕逢對手，林穎欣仍是告訴自己：「要不斷進步，讓別人來追，大家才能一起進步。」

新加坡何㛢儀在個人賽拿下銅牌，另與預賽排名2、3的隊友顏欣晨、維洛索（Veloso Martina）聯手拿下團體金牌，新加坡本屆賽事首金。台灣隊林穎欣、陳淇、宋諭婷拿下團體銀牌，印尼銅牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法