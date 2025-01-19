UBA》與劉丞勳競爭得分王 轟53分寫歷史的林韋愷：是我的就會是我的

台灣師大林韋愷。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終戰今登場，一大焦點是健行科大劉丞勳與台灣師大林韋愷之間的「得分王之爭」，林韋愷表示，不強求獎項，順其自然。

林韋愷16日曾在面對萬能科大一役飆出53分，成為UBA與SBL於94學年度切割以來，男一級最高、賽史次高得分球員，他今預賽最終戰面對台灣體大繳出24分，預賽出賽14場，場均22.7分，健行一哥劉丞勳則以場均22.3分暫居第2，不過稍晚7點預計會在面對政治大學一戰出賽，只要得28分就會超車成為得分王。

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台灣師大林韋愷。（記者陳逸寬攝）

對於「得分王之爭」，林韋愷指出，自己不強求獎項，就是順其自然，賽前也沒有因為要爭得分王有太多想法，「該是我的就是會是我的。」

至於是否把劉丞勳把假想敵，林韋愷表示，難免還是會去關注對方的表現，但自己之所以大三畢業後並未馬上投入選秀，並不完全是因為劉丞勳，「我還有很多不足，也想跟學弟一起拚進小巨蛋。」

總結預賽階段的表現，林韋愷認為，自己在領導能力上還有可以進步的地方，當球隊遇到亂流的時候，在穩定軍心上還可以做得更好。

台師大擊敗台體大。（記者陳逸寬攝）

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