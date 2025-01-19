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UBA》紀錄夜！萊恩遠史上首位「大四喜」 王鈞聖14顆三分彈也寫新猷

2025/01/19 18:29

虎尾萊恩遠達成「大四喜」19分10籃板16助攻10抄截。（大專體總提供）虎尾萊恩遠達成「大四喜」19分10籃板16助攻10抄截。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕虎尾科大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終戰以132：59痛宰世新大學，板凳出發的萊恩遠繳出19分、10籃板、16助攻、10抄截，成為賽史第一位「大四喜」的球員。

虎科今面對爐主世新大學火力全開，首節就打出39：5的攻勢，第二節更狂攻41分，打完上半場已取得80：23的大幅領先，最後以73分差收下勝利。

王鈞聖今飆進打破賽史紀錄的14顆三分彈，進帳全隊最高46分，萊恩遠也成為賽史第一位大四喜的球員，預賽最終戰成為虎科的「紀錄之夜」。

萊恩遠表示，上半場打完累積14分、9助攻、7抄截、3籃板，認為自己可能有機會達成大三元，但沒想到會達成大四喜，下半場靠拚搶進攻籃板達成紀錄，「我就是努力拚防守，希望上了場就帶給球隊能量。」

來自三民家商的萊恩遠從義守大學降轉至虎尾科大，本學年度也是在UBA的最後一年，對於成為史上第一人，他說，「這對我11年的籃球生涯是很大的激勵，因為之後也要參加選秀了，能在8強前有很好的總結，表示自己的努力有得到回報。」

虎尾王鈞聖攻46分、狂飆14記三分球，創UBA最高級別單場三分球紀錄。（大專體總提供）虎尾王鈞聖攻46分、狂飆14記三分球，創UBA最高級別單場三分球紀錄。（大專體總提供）

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