大專棒球聯賽》楊智淵致勝安打 開南奪季軍郭李建夫「很滿意」

開南大學拿下季軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕大專棒球聯賽公開一級今天下午進行季軍戰，開南大學在9局上靠楊智淵擊出突破僵局的關鍵安打，最終就以3：2氣走台體大拿下季軍。

此役3局下台體靠雙安先馳得點，7局上開南反攻，無人出局二、三壘有人，簡煜恩適時敲安進帳2分打點反超前，下個半局台體藉對方投手群不穩，先後獲得4次四死球，兵不血刃擠回追平分，戰局回到原點。

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關鍵出現在9局上，一出局後林彥廷敲安，靠隊友滾地球進佔二壘，陳佳賢獲故意四壞保送，楊智淵適時擊出超前比分安打，這一棒價值連城獲選單場MVP，9局下台體製造兩出局一、二壘有人得分契機，開南推出左投簡煜恩即刻救援，他只花3球解決打者順利守成拿下勝利。

開南大學楊智淵。（記者陳志曲攝）



去年開南拿到第6名，今年進步到第3名，總教練郭李建夫說，「很滿意，一開始設定在8強，然後打進4強，這一批選手以大二為主，希望明年可以更進一步。」

對於致勝功臣楊智淵，郭李建夫指出，「我從國家隊回來發現他的爆發力不錯，就幫他報名參賽，從後面棒次讓他慢慢打，打到前段棒次，我覺得他能扛3、4棒，預賽他也打了兩支全壘打，爆發力是很足夠的。」

楊智淵說，最近打擊沒有發揮，壓力其實滿大的，這一場比賽最後有表現，壓力瞬間釋放，也是第一次拿到單場MVP。去年楊智淵從大理高中畢業，他透露，原本沒有很出色，不想再打球了，大理總教練黃文生鼓勵他堅持下去，他才決定來開南延續棒球路。

臺灣體大先發投手深見一騎。（記者陳志曲攝）



開南大學簡煜恩。（記者陳志曲攝）



開南大學總教練郭李建夫。（記者陳志曲攝）

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