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NBA》談對波爾揮拳事件！ D.格林受訪吐露心聲

2025/01/19 21:34

波爾。（美聯社）波爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在今天勇士對上巫師的比賽結束後，巫師後衛波爾（Jordan Poole）接受訪問時談到了對於自己前隊友的想法，而在勇士期間曾與他起過衝突的前鋒D.格林（Draymond Green）則在網路上談到對於當時衝突事件的感受。

波爾在賽後接受訪問時表示:「是的，我愛他們，我愛勇士隊裡的大多數人，勇士是一個非常好的團隊，同時我也要向球迷致敬，我看到很多人穿3號球衣，很多我先前在勇士的球衣，這真的很酷。在這裡，我總是得到很多的愛，我在這裡度過了一段美好的時光，看到大家對我的熱愛是很棒的一件事。」

D.格林。（法新社）D.格林。（法新社）

而D.格林在看到記者史皮爾斯（Marc Spears）分享這段話的在《X》平台上時，也回應了這段訪問稱自己感到非常抱歉。

而D.格林上個月在播客節目時也剛好談到先前與波爾衝突的事件:「我一直是那種不管如何，只要有人比我年輕，我就會想幫助他們的人，但我得說，在我準備好承擔責任之前，我就被推向了擔任球隊老將的角色，當時我還不知道該如何扮演好這樣的角色，結果我失敗得一蹋糊塗。」

D.格林補充表示:「作為一位老將，我最大的失敗就是跟波爾所發生的事情，我和波爾共同承擔了這個失敗，當時他選擇了我旁邊的置物櫃，就是希望能向我多學習，波爾絕對是我願意指導他並與他共度時光的球員，但我卻搞砸了一切。」

自從那一拳後，D.格林在球場上仍充滿爭議，包括上賽季因在場上多次發生衝突，導致最終被無限期禁賽，但他在這個全新的賽季，至今還沒有惹上任何麻煩，或許D.格林終於在場上變得更加成熟，同時學會自己身為一名老將在球隊該做些什麼，而這樣的成長對於他及勇士來說都是一件好事。

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