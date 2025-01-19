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體育 籃球 TPBL

TPBL》努利狂飆破紀錄44分！攻城獅還是被國王逆轉落敗

2025/01/19 19:44

國王逆轉擊敗攻城獅。（記者林正堃攝）國王逆轉擊敗攻城獅。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅洋將努利今天雖狂砍破聯盟紀錄的44分，但末節沒能守住新北國王反撲，讓他們打出20：0攻勢逆轉，終場國王以114：106收下勝利。

近期戰績墊底的攻城獅，找來新洋將努利後，前役飆出41分聯盟新高止敗，今天要挑戰龍頭國王。

攻城獅開賽拉出8：3攻勢，一度擴大領先，但國王很快追上，桑尼、李愷諺接力得分，助隊追到1分落後，隨後蕭順議命中三分球，穩住領先優勢。

攻城獅新洋將努利延續前役飆41分手感，上半場投進5顆三分球，一人包辦26分，刷新聯盟半場得分新高，加上高國豪貢獻13分，半場打完攻城獅暫時以66：47領先。

新竹攻城獅洋將努利。（記者林正堃攝）新竹攻城獅洋將努利。（記者林正堃攝）

易籃後，國王一度趕上，但兩隊多次打出火氣，末節一開賽強森就因吞下第2次違反運動精神犯規，遭奪權出場。

攻城獅在末節之初打出12：1攻勢，再度回到雙位數領先，隨後曼尼高和李啟瑋在搶球時，因出現拉衣服和推人動作，兩人都吞下違反運動精神犯規，但曼尼高累積兩次遭奪權出場。

不過，攻城獅沒有把握國王少了兩名洋將的機會，頻頻失誤，讓對手迎頭趕上，林書緯飆進追平三分球，雙方展開拉鋸，打出20：0攻勢逆轉，且國王在關鍵時刻表現相對穩健，完成逆轉秀。

國王桑尼繳出全隊最高34分、11籃板、4抄截，林書豪拿下19分、10籃板、8助攻，林書緯18分；攻城獅努利飆出44分、9籃板、8助攻，蕭順議14分。

新北國王林書豪。（記者林正堃攝）新北國王林書豪。（記者林正堃攝）

新北國王李愷諺。（記者林正堃攝）新北國王李愷諺。（記者林正堃攝）

新北國王林書豪和林書緯。（記者林正堃攝）新北國王林書豪和林書緯。（記者林正堃攝）

新北國王林書豪。（記者林正堃攝）新北國王林書豪。（記者林正堃攝）

新北國王桑尼。（記者林正堃攝）新北國王桑尼。（記者林正堃攝）

新竹攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）新竹攻城獅高國豪。（記者林正堃攝）

新竹攻城獅盧冠軒。（記者林正堃攝）新竹攻城獅盧冠軒。（記者林正堃攝）

新竹攻城獅蕭順議。（記者林正堃攝）新竹攻城獅蕭順議。（記者林正堃攝）

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