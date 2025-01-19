澳網》週二龍爭虎鬥！喬科維奇挺進8強再戰艾卡拉茲

喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）臨場調整越來越好，6：3、6：4、7：6 （7：4）解決捷克24種子萊赫卡（Jiri Lehecka），37歲塞爾維亞老將安抵2025年澳洲網球公開賽男單8強，週二即將對決西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），龍爭虎鬥備受矚目。

「我感覺很棒。」喬科維奇賽後告訴《歐洲體育》，第3盤率先破發，反而出現一些小問題，不但被萊赫卡回破，也接連錯失再度突破的機會，這與他第3輪面對同樣來自捷克的26種子馬查克（Tomas Machac），確實有些同異之處，值得慶幸的是最後都能直落三贏球，「我認為我在關鍵時刻化解壓力，打出一些精彩得分。」

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身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，喬科維奇職業生涯第15回安抵澳網8強，已經追平退役的瑞士天王費德爾（Roger Federer）。這位再度挑戰大滿貫25冠、墨爾本公園11冠等歷史紀錄的傳奇老將，8強遭遇本屆最大考驗，他與年僅21歲的「三巨頭」接班人艾卡拉茲對戰4勝3負，包括去年溫布頓錦標賽爭霸落敗，不過巴黎奧運復仇奪金。

艾卡拉茲。（資料照，路透）

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