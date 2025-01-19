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UBA》雙王對決！宋昕澔31分率政大超狂41連勝 健行吞本屆首敗

2025/01/19 21:04

政治大學以第一種子晉級八強。（記者陳逸寬攝）政治大學以第一種子晉級八強。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩支不敗之師今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終日最終戰對決，衛冕軍政治大學靠隊長宋昕澔31分領軍，以93：82拿下勝利，除賞健行科大本季首敗，也拉出跨季41連勝，續朝五連霸目標邁進。

政大宋昕澔。（記者陳逸寬攝）政大宋昕澔。（記者陳逸寬攝）

本季要力拚5連霸的政大與上季亞軍健行科大在預賽前14場都未輸球，今在壓軸戰正面交鋒，健行一哥劉丞勳在日前面對輔仁大學一戰扭傷腳踝，一度出戰成疑，不過今仍決定帶傷上陣。

擁有主場優勢的政大上半場靠隊長宋昕澔14分領軍，一度將差距擴大至20分，打完前兩節取得49：39優勢，劉丞勳拿下全場最高16分。

健行易籃後展開反撲，王鼎鈞倒數1分27秒外線破網助隊追到62：62，政大則靠徐得祈節末壓哨三分，帶著68：65些微領先進入決勝節。

健行在末節持續追分，不過政大靠隊長宋昕澔穩住陣腳，加上徐得祈持續在外圍開火，終場以11分差收下勝利。

宋昕澔繳出全場最高31分，另有11籃板、5助攻，徐得祈4顆三分球貢獻23分，林子皓攻下13分，吳志鍇拿下10分。

健行方面，劉丞勳拿下全隊最高29分，場均22.83分超越台灣師大林韋愷的22.71分，成為本屆得分王。

政大徐得祈。（記者陳逸寬攝）政大徐得祈。（記者陳逸寬攝）

健行科大劉丞勳。（記者陳逸寬攝）健行科大劉丞勳。（記者陳逸寬攝）

盛岦（右）、史密斯（左）。（記者陳逸寬攝）盛岦（右）、史密斯（左）。（記者陳逸寬攝）

健行科大曾睦軒。（記者陳逸寬攝）健行科大曾睦軒。（記者陳逸寬攝）

政治大學靠隊賞健行科大本季首敗，拉出跨季41連勝，朝五連霸目標邁進。（記者陳逸寬攝）政治大學靠隊賞健行科大本季首敗，拉出跨季41連勝，朝五連霸目標邁進。（記者陳逸寬攝）

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