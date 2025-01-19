TPBL》努利被時差攻擊靠安眠藥入睡還能飆分 蕭順議談他的優勢

攻城獅努利。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅新洋將努利來台後，兩戰分別繳出41分、44分，兩度刷新聯盟單場得分紀錄。不過，他的隊友蕭順議透露，努利還在調時差當中，還跟自己要了安眠藥，希望能好好睡覺休息，他也相信，若努利調整好後，應該會變更強。

聯盟墊底的攻城獅在找來新洋將努利後，首戰飆出41分率隊止敗，今天他出賽40分鐘，投進5顆三分球，繳出44分、9籃板、8助攻，刷先自己締造聯盟單場最高得分紀錄，但無力助隊贏球，令他相當失望，「創紀錄不重要了，因為我們沒能守下勝利。」

請繼續往下閱讀...

不過，努利的加入讓攻城獅產生不同的化學變化，無論隊友或對手都很有感。今天攻下14分的攻城獅隊長蕭順議說：「球隊配置上會更多元化一點，加上努利在場上會讓對方更不好守，雖然目前還有一些缺陷要去改善，但整體來說是好的。」

蕭順議透露，由於努利剛來台灣沒多久，還在調時差當中，「他還跟我要了安眠藥，希望可以睡好一點，感覺他還沒調整到最好。」高國豪則認為，努利加入後帶給球隊不少能量，這場球最後沒能守成，主要還是經驗問題，「我在關鍵時候出現兩次失誤，輸球要算在我身上，真的很可惜，但也是很好的學習經驗。」

擁有NBA、CBA資歷也看過許多好手的國王球星林書豪認為，努利加入後完全改變攻城獅的打法，他是非常難守也是非常好的洋將，可以處理很多事情。

攻城獅蕭順議。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法