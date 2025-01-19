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TPBL》呂政儒禁賽期滿復出 展現對社會責任心要用三分球做公益

2025/01/19 21:36

新北國王呂政儒。（記者林正堃攝）新北國王呂政儒。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新北國王今天作客新竹攻城獅，國王一度陷入最多落後22分，但在第4節展現韌性，儘管強森與曼尼高兩位洋將先後離場，激起團隊爆發進攻火力，末節轟出20：0的猛烈攻勢，成功逆轉戰局，最終以8分之差完成逆轉勝。

國王教練萊恩談到上下半場狀況，「上半場我沒做好責任，球員在下半場調整得很好，帶很多強度、能量，找到好的方式拿下這場比賽。」李愷諺則說：「下半場給我能量追分的動力來自於場邊攻城獅球迷，他們有一些『刺激』的話激起我拼戰的力量。」

呂政儒禁賽正式屆滿，今天出賽打了8分多鐘，小試身手，拿下3分、1籃板、1助攻。萊恩表示，目前對於呂政儒的出賽時間控制還沒有明確想法，他的體能也還要加強，「他在傷後已經非常久沒出賽，不想讓他一開始打30分鐘，加上對他來說，這是新的球隊、新的隊友跟體系，要一步一步去融入整個團隊。」

此外，呂政儒復出前更主動與球團提出公益捐款計畫，球團對他的主動性表示高度肯定，並支持其公益行動，以行動展現對社會的責任心，他每場比賽只要投進一顆三分球，便捐出5000元給至善社會福利基金會。該基金會致力於推動校園友善環境，包括反霸凌、性別平等及不歧視等專案，為兒童創造公平與尊重的學習空間。

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