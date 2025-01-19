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大專棒球聯賽》恭喜！輔大4：0完封國體大 勇奪隊史第2冠

2025/01/19 21:49

輔大完封國體勇奪隊史第2冠。（記者陳志曲攝）輔大完封國體勇奪隊史第2冠。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級今天晚上進行冠軍戰，輔仁大學全場擊出10支安打，加上投手群聯手封鎖國體大打線，最終輔大就以4：0完封國體勇奪隊史第2冠。

11年前大專聯賽公開一級冠軍戰同樣由輔大對國體，當時5局結束因雨裁定，兩隊以1：1握手言和並列冠軍，今天輔大全隊將士用命拿下隊史第2冠，這次不用再與國體「共享」冠軍金盃。

此役3局上輔大率先發動攻勢，林廷之選到保送，許賀捷掃出三壘安打先馳得點，同時把國體先發投手黃玠瀚打退場，換上劉宗翰救援，接著机桓宇適時敲安再添1分。

身高193公分的國體大三右投黃玠瀚，這場比賽球速雖飆到150公里，不過先發只投2.2局就退場，被敲4安另有2K和2次保送，失2分承擔敗投，這屆賽事黃玠瀚總計投34局出現多達29次四死球，控球並不理想。

4局上輔大靠林定侖安打再盜上二壘，林廷之適時安打帶有1分打點，5局上許賀捷擊出內野安打，再靠盜壘和內野滾地球進佔三壘，曾譯威高飛犧牲打再下一城，輔大取得4：0領先。

輔大先發投手林嘉文投4局被敲2安無失分，張育誠（0.2局）、林俊諺（2.1局）、石梓霖（2局）依序登板投球皆無失分，4名投手聯手完封國體，林廷之繳3安猛打賞另有2次保送，獲選單場MVP。

輔仁大學林廷之。（記者陳志曲攝）輔仁大學林廷之。（記者陳志曲攝）

輔仁大學石梓霖。（記者陳志曲攝）輔仁大學石梓霖。（記者陳志曲攝）

輔仁大學先發投手林嘉文。（記者陳志曲攝）輔仁大學先發投手林嘉文。（記者陳志曲攝）

輔大完封國體勇奪隊史第2冠。（記者陳志曲攝）輔大完封國體勇奪隊史第2冠。（記者陳志曲攝）

輔仁大學總教練周德賢。（記者陳志曲攝）輔仁大學總教練周德賢。（記者陳志曲攝）

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