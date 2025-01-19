大專棒球聯賽》去年季軍→今年冠軍 輔大教頭周德賢點出關鍵

輔仁大學總教練周德賢。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕輔仁大學今天靠4名投手聯手完壓制國體大打線，加上全場敲出10支安打，最終輔大就以4：0完封勝國體大，拿下113學年度大專棒球聯賽公開一級，同時也是隊史第2冠。

去年輔大拿下季軍，今年一舉拿到冠軍，輔大總教練周德賢表示，心情很複雜，畢竟大家辛苦了很久，感謝企業和校方大力支持，讓團隊有很好的環境和資源，拿到冠軍算是回饋給他們，這幾屆選手凝聚力很好，學長帶領得也非常好，有好成績是靠團隊打拚來的。

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11年前大專聯賽冠軍戰，輔大和國體因雨裁定，兩隊1：1握手言和並列冠軍，相隔11年輔大再度奪冠，而且這次是「獨享」冠軍金盃，周德賢笑說，「是很久了，希望下一次不要等太久。」

輔大先發投手林嘉文投4局被敲2安無失分，張育誠、林俊諺、石梓霖依序登板投球皆無失分，4名投手聯手完封國體，石梓霖投出再見三振結束比賽，全隊衝進場內瘋狂慶祝。

此役3局上輔大林廷之選到保送，許賀捷掃出三壘安打先馳得點，机桓宇適時敲安再添1分。4局上輔大靠林定侖安打再盜上二壘，林廷之適時安打帶有1分打點，5局上許賀捷擊出內野安打，再靠盜壘和內野滾地球進佔三壘，曾譯威高飛犧牲打再下一城，前5局打下4分，給投手群堅實的後盾。

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