大專棒球聯賽》林廷之冠軍戰5打席全上壘榮獲MVP 奪冠後感動淚崩

林廷之榮獲大會MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕輔仁大學今天以4：0完封勝國體大，下113學年度大專棒球聯賽公開一級，同時也是隊史第2冠，輔大二年級外野手林廷之，今天冠軍戰擔任2棒、左外野手，繳3安猛打賞，另選到2次保送，5打席全數上壘，榮獲大會MVP。

林廷之今天奪冠賽後淚崩，他說，真的太感動了，從預賽到奪冠，這一路走來真的很不容易，全隊都很想拿到這座冠軍，能獲得大會MVP，他也感到很意外。

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輔大總教練周德賢指出，林廷之預賽想追求長打，揮棒軌跡有點跑掉，後來調整為安打型的打法，找到生存方式，他的特色是腳程，只要維持高上壘率，未來挑戰職棒會有機會。

★113學年度大專棒球聯賽公開一級 獎項

★個人獎

打擊獎：邱亭堯（南華大學）打擊率0.388

打點獎：莊中華（文化大學）22分打點

全壘打獎：顏采丞（國體大）3轟

投手獎：李景星（文化大學）防禦率0.68

最有價值球員獎：林廷之（輔仁大學）

教練獎：周德賢（輔仁大學）

★團體獎

冠軍：輔仁大學

亞軍：國體大

季軍：開南大學

殿軍：台體大

★最佳九人獎

最佳投手：王柏鈞（中信科大）

最佳捕手：楊棕皓（台體大）

最佳一壘手：張育昇（嘉義大學）

最佳二壘手：徐翊瑋（嘉義大學）

最佳三壘手：蔡袁華辰（國體大）

最佳游擊手：机桓宇（輔仁大學）

最佳外野手：林廷之（輔仁大學）、蔡誥翔（輔仁大學）、吳政霖（嘉義大學）

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