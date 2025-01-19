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大專棒球聯賽》左眼挨球吻失明 輔大捕手于魁見證球隊奪冠落淚

2025/01/19 23:26

輔仁大學于魁在日前的賽事遭觸身球擊中眼部。（記者陳志曲攝）輔仁大學于魁在日前的賽事遭觸身球擊中眼部。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕輔仁大學今天以4：0完封勝國體大，拿下113學年度大專棒球聯賽公開一級冠軍，輔大四年級捕手于魁預賽對文化大學打擊時，因左眼挨投手球吻失明，此後就再也沒出賽，而且沒辦法再打球，但他一直隨隊奮戰，今天賽後于魁感謝全隊為他拿到冠軍，談到父母一路栽培更一度情緒激動哽咽。

回憶起左眼遭球吻當下，于魁說，當時內心非常平靜，視力可以回來的話算是幸運，回不來就是這個樣子，有做心理準備，「主要是......」話說到此，于魁眼淚奪眶而出，「我不想讓爸媽擔心，媽媽心裡很沉重，一路栽培我到現在......」

于魁透露，目前左眼視網膜破裂，完全看不到，看東西會有誤差，但已慢慢習慣，也可以開車了，「左眼被球打到的時候，我就告訴自己要有心理準備，現在看到我還可以這麼樂觀，算是堅強吧，不然.......如果換作是別人的話，早就已經躲起來了吧！」

于魁語氣平靜地說，「我一直告訴自己不能倒下來，雖然很遺憾，但是不能倒下來，至少我好手好腳的，還是有不甘心的地方，但也只能這個樣子了。」

事實上，去年6月于魁一度想離開球隊，因為他從小到大都是先發球員，沒想到有一段時間成績不盡理想，上場機會逐漸減少，期間遭遇許多波折，最終他還是選擇留在球隊，不料去年底預賽對文大卻遭遇人生重大考驗。

于魁今年大學畢業，計畫考棒球教練證，他說，去年就很想考教練證，大專聯賽前兩名就有專任資格，考到了就不怕以後沒工作，「今天他們終於替我拿到冠軍，算是夢寐以求吧。」于魁希望接下來可以順利考取教練證，這樣至少沒有離開棒球圈，如果考到的話，「我想跟自己說一聲辛苦了。」

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