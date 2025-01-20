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UBA》北市大在公開一級受震撼教育 主帥范志雲點出一、二級最大差距

2025/01/20 07:08

北市大學主帥范志雲。（大專體總提供）北市大學主帥范志雲。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕北市大學在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽以2勝13敗作收，下季確定回到二級，從健行科大助理教練到北市大主帥，范志雲認為，公開一、二級最大差別是球員的身材條件。

范志雲在UBA一級強權健行科大擔任助理教練6年，上學年度接下北市大教鞭，率隊拿下二級第四名，成功來到一級殿堂，不過最終只拿下2勝，以第14名作收，下季再度重回二級。

范志雲坦言，這次的一級之旅無論對自己與球隊而言都是震撼教育，第一次以總教練身份帶隊打一級，他笑說「胃藥都不知道吃掉多少了」，坦言在臨場指揮作戰上要學的地方還很多，「有時候張力太大，還會突然斷線，想說還可以怎麼做的時候，已經錯過時機了。」

范志雲認為，二級球隊與一級球隊最大的差距是身體條件上的落差，北市大此次陣容平均身高182公分，在16支球隊中僅略高於文化大學的181公分，范志雲坦言，在身材處於劣勢下，對戰上難免就更容易吃到苦頭。

除了身體素質，在健行待了6年的范志雲也說，二級球員個人解決問題的能力較弱，「一級的球員解讀比賽的能力比較好，二級球員可能反應沒那麼快，或者不能只給他一個大方向的系統或戰術，要講得很細。」

另外，范志雲也說，一級球員不少是在高中時期就經歷過大舞台，二級球員面對大場面的心理素質還需要再磨練，「包括電視轉播、現場的音樂、球迷都會影響，有時候到了關鍵時刻他們可能不敢承擔，會傳來傳去、不敢投。」

范志雲計劃自辦比賽，讓球員有更多機會經歷「大場面」，不過他也坦言，二級球隊的球員可能以後不會繼續打球，因此在帶兵過程中也十分注重子弟兵的應對進退。

范志雲來到北市大短短兩年，對團隊的改變有目共睹，大四的曾頎翔在范志雲接掌球隊前曾有意轉學，他說，教練的到來讓自己在這裡找到歸屬感。同樣即將畢業的梁文杰也說，范志雲教會自己如何做人，「教練是苦口婆心，他想讓我們知道，會做人比會打球重要。」

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