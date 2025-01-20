UBA》「他們活在游艾喆影子下」政大15戰全勝闖8強 陳子威肯定新陣容

政治大學15勝0敗以第一種子的戰績晉級八強。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終戰以93：82力退上季亞軍健行科大，預賽15戰全勝闖進8強，主帥陳子威給予本季換血過後的新陣容肯定。

在UBA締造四連霸王朝的政大去年夏天面臨游艾喆、莫巴耶等冠軍班底離隊，必須由大三的宋昕澔、吳志鍇扛起球隊，連霸之路也面臨挑戰，不過換血過後的衛冕軍展現實力，預賽依舊一場未輸，跨季已締造41連勝，將挑戰連兩季以全勝之姿封王。

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「我們已經不是四連霸的雄鷹了，」陳子威昨賽後表示，能在主場守下勝利對團隊而言並不容易，「我們換了一批球員，不少球員包括宋昕澔、徐得祈、林子皓有很大的成長，他們在得分端對我們來說都是重要的球員。」

總結政大預賽階段的表現，陳子威坦言，「今年我真的不覺得我們是連霸的球隊，因為人少了一半以上，也是讓這批球員證明自己的機會，預賽的15連勝對這個團隊是很大的肯定。講直接一點，他們都是活在游艾喆的影子下，甚至莫巴耶，還有包括之前的洪楷傑、張鎮衙等等，現在他們能夠跳出來承擔責任，繼續保持政大球風，執行政大的體系，是這批球員難得的地方。」

身高178公分的大二後衛徐得祈昨外線手感火燙，三分球4投4中，拿下23分，僅次於隊長宋昕澔的31分，陳子威給予盛讚，「他繼續保持這樣的表現，會被很多人注意到，我們去菲律賓、日本看到很多跟他身材類似的後衛，進攻侵略性都很高，所以我也以此勉勵他，除了組織外，進攻端也要更精進。」

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