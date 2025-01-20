澳網》渴望第8次對決！喬科維奇、艾卡拉茲大戰前夕喊話

喬科維奇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）對決艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），無疑是2025年澳洲網球公開賽男單8強最受矚目戲碼，週二大戰前夕老少雙雄各自喊話，期待第8次交鋒能搶下勝利。

艾卡拉茲過往對戰3勝4負，硬地卻是2連敗，包括2023年辛辛那提大師賽決戰，當時喬科維奇耗費3小時49分鐘才險勝，「這絕對是我職業生涯中打過的最艱難的比賽之一，這種競爭只會變得越來越好。澳網抽籤後，許多人都在期待這場對決，所以我們來了。」

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年僅21歲的艾卡拉茲，和37歲的喬科維奇去年兩度過招，西班牙後浪連續第2年在溫布頓錦標賽草地壓軸獲勝，之後塞爾維亞老將於紅土的巴黎奧運決戰復仇，對此艾卡拉茲直言，每個人都有弱點，無論是在那種場地，「這將是我首次站上硬地大滿貫賽與他交手，所以讓我們看看吧。」

身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，見慣風浪的喬科維奇也渴望接班人衝擊，「他是非常有天賦、爆發力的球員，我們進行許多精彩對抗，尤其是長時間的戰鬥，這讓我想起與納達爾（Rafael Nadal）的比賽，不論場上強度或能量，我對這次挑戰感到興奮。」

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