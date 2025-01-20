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MLB》該設薪資上限防道奇組天團？ 凱利反對：為什麼要去輸球的隊伍？

2025/01/20 13:03

道奇近2年在休賽季花錢不手軟，無極限砸錢大肆補強。（資料照，歐新社）道奇近2年在休賽季花錢不手軟，無極限砸錢大肆補強。（資料照，歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇近2年在休賽季花錢不手軟，無極限砸錢大肆補強，打造「宇宙天團」，外界也出現一些反彈聲浪，認為應該設立薪資上限，避免戰力差距過大，對此36歲老將凱利（Joe Kelly）提出反對看法。

凱利在播客節目上受訪時，強烈反對設置薪資上限，並以去年休賽季加入道奇的日本球星大谷翔平為例，闡述自身觀點。

「舉例來說，假設大谷翔平只能賺10美元，而所有球隊也只能支付10美元，他從日本來到美國，只要稍微Google一下，就會知道在美國哪裡是最理想的地方。」凱利直言：「明尼蘇達？不會出現這個選項，匹茲堡、密爾瓦基也都不是，你覺得他會說『我要去密爾瓦基賺10美元』嗎？」

凱利強調：「道奇每年都在贏球，那麼為什麼要選擇那些總是輸球的隊伍？如果是我，我會選擇能贏球的球隊，並且是自己想去的地方賺10美元。因此，就算設置薪資上限，也無法改變任何事情。」

凱利繼續闡述論點，「如果我只能賺1美元，那我為什麼要去一個我不想去的地方，還待在一支輸球的球隊，這根本毫無意義，如果設置薪資上限，聯盟內部的戰力差距只會比現在更大。」

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