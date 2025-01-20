棒球》備戰經典賽資格賽 台灣隊將與韓職樂天巨人進行2場熱身賽

台灣隊將與韓職樂天巨人進行2場熱身賽。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕世界棒球經典賽資格賽將在2月底舉行，資格賽台灣隊35人也將在2月3日展開集訓進入備戰狀態。為讓選手適應賽事強度，2月12、13日將於臺北大巨蛋舉辦台韓國際交流自辦熱身賽，與韓國職棒樂天巨人一軍切磋球技，藉由比賽調整狀態，盼經典賽資格賽繳出好成績。

中職會長蔡其昌表示，聯盟此次特別租借大巨蛋，讓台灣隊在集訓期間提前適應球場，2月3日至13日租借期間會開始進行集訓、內部熱身賽和戰術演練，其中2月12、13日對外公開的自辦熱身賽邀請韓職樂天巨人一軍進行交流，不僅能一睹兩隊職棒球員的風采，屆時場邊台、韓應援團也將是看點，應援團名單將陸續公布亮相。

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台韓雙方預計2月4日舉行大巨蛋宣告記者會，2月5日開始售票，目前初步規劃票價從480元起，至內野熱區最貴僅880元。樂天巨人為韓國職棒在1982年創始球隊之一，隊史曾拿過兩次韓職總冠軍，應援團也曾與中職球隊合作進行主題日活動，讓台灣球迷感受到韓式應援的熱情與韓國文化的魅力。

樂天巨人即將來台進行春訓，台灣隊也會在農曆年後於大巨蛋集訓至2月13日，14日起大巨蛋場地移交WBCQ主辦單位後，台灣隊將移動至同為人工草皮的天母棒球場持續集訓到2月18日，19日向WBCQ大會報到。

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