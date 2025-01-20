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射擊》生涯首場國際賽就驚喜奪金 16歲新星蔡宛妘因射擊更開朗

2025/01/20 15:37

蔡宛妘（中）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）蔡宛妘（中）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕接觸射擊僅2年，來自新北市光復高中的16歲好手蔡宛妘今在公西靶場舉行的第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌，也為台灣搶下本屆賽事第6面個人金牌。

本次一共7名選手參賽，蔡宛妘在資格賽射出617.4分，在所有選手中排名第6，印尼選手阿查迪雅特（ACHADIAT Yasmin Figlia）則以630.1分高居第1，蔡宛妘進入決賽後調整心態，穩紮穩打以249.4分力壓阿查迪雅特248.1分封后。

蔡宛妘國一升國二的暑假開始接觸射擊，目前高一的她在國三下學期下定決心朝國手目標邁進，苦練也看到成果，去年4月的成績還在613分，9月已經可以來到620分，現在則能達到625分。

談起射擊對自己的改變，蔡宛妘表示，過去比較害羞、較沒有自信，「但接觸射擊後變得更開朗，因為看得世面也多了，不會只侷限在台灣。」

初登國際舞台，蔡宛妘坦言從昨晚就開始緊張，資格賽發揮不理想後調整心態，告訴自己既然進了決賽就要好好表現，很開心能有所發揮，對於14歲的印尼選手阿查迪雅特資格賽射下一鳴驚人的630.1分，蔡宛妘也指出，對方的動作真的很穩定，也是自己必須加強之處。

光復高中射擊隊教練陳弘振指出，射擊隊由於資源有限、選材謹慎，通常會優先挑選學科較好的孩子，「他們通常比較容易靜下心來，思考能力也會不錯。」

陳弘振表示，蔡宛妘在去年全中運拿下個人最佳的第3名後信心提升不少，不過對於她在第一場國際賽就拿下冠軍也感到意外，「其實最近正值高中期末考，他們的練習時間也比較少，資格賽的表現也不如預期，還好決賽有調整過來。」

蔡宛妘（左）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）蔡宛妘（左）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）

蔡宛妘（中）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）蔡宛妘（中）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）

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