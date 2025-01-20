MLB》網羅朗希後再簽「大谷殺手」！名記者：道奇與其他29隊的對決

佐佐木朗希、史考特。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗日前正式加盟道奇，今天衛冕軍又宣布簽下號稱「大谷殺手」的明星後援左投史考特（Tanner Scott）。對此前大聯盟紅人隊總管、現為《The Athletic》記者的鮑登（Jim Bowden）直呼，道奇越來越強大。

道奇休賽季花錢不手軟，無極限砸錢大肆補強，今又以4年7200萬美元合約簽下史考特。鮑登在《MLB Network Radio on SiriusXM》節目中表示：「對道奇來說，能再增加一位像崔南（Blake Treinen）一樣的強力後援很關鍵，現在牛棚有兩位具有重大影響力的球員，再加上還引進兩位王牌投手，史奈爾（Blake Snell）與佐佐木朗希。」

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鮑登指出，道奇身為衛冕軍，不僅把幾位重要功臣簽回，如T.赫南德茲（Teoscar Hernández），還找來康佛托（Michael Conforto）提升外野深度，「更重要的是，你們還多了三位關鍵強投，塞揚史奈爾、未來塞揚候選人佐佐木，以及可能是棒球界當今最強左投守護神。」

鮑登直呼：「可以說，已經超有錢的球隊變得越來越強大（The rich get richer），現在就是道奇隊對抗其他29支球隊的局面了。」

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