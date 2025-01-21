喬科維奇大戰艾卡拉茲搶4強門票 今日賽事預告與轉播

喬科維奇。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場轉播，第一場是塞爾提克對決勇士，東部前段班的塞爾提克對決目前2連勝的勇士，哪一隊能拿下比賽勝利呢?第二場是太陽對上騎士，第三場則是公牛對決快艇，喜愛NBA的球迷記得鎖定轉播囉!

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澳網部分將迎來8強的賽事，傍晚喬科維奇（Novak Djokovic）將大戰艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），兩位前世界球王的對決，哪一位能戰勝對手，拿下4強的門票呢?記得收看轉播囉!女雙部分，我國好手謝淑薇攜手拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）將在8強對決非種子組合，烏克蘭科絲秋克（Marta Kostyuk）／ 羅馬尼亞魯塞（Elena Gabriela Ruse），她能否成功闖入4強呢?記得收看轉播囉!

NBA

06:00 塞爾提克@勇士 緯來體育

08:30 D-LIVE太陽VS騎士 緯來體育

11:30 公牛@快艇 愛爾達體育1台

澳網

08:00 澳網 單打八強 （上） 愛爾達體育2台、（博斯運動、博斯網球 07:30）

16:00 澳網 單打八強 （下） 愛爾達體育2台、MOMOTV、（博斯運動、博斯網球 14:00）

08:00 澳網 第10日 （上） 場2 （原音）

12:00 澳網 第10日 （下） 場2

轉播:愛爾達體育3台

東超

18:00 釜山KCC宙斯盾@新北國王 緯來體育

PLG

19:00 鋼鐵人@獵鷹 民視第一台

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