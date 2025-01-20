NBA》公鹿想換畢爾、巴特勒其中一人？ 美媒曝管理層當前心儀人選

巴特勒。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA交易截止日將近，太陽的畢爾（Bradley Beal）和熱火的巴特勒（Jimmy Butler）兩位在今年球季都經常捲入交易傳聞中，其中公鹿被視為可能會換來這兩位球員的球隊之一，對此NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導指出，如果公鹿決定啟動交易的話，他們在兩人之間會更傾向換來畢爾。

畢爾。（資料照，今日美國）

史坦在報導指出，雖然公鹿有意補強陣容，但他們在進行補強前，需要先將薪資空間清出，才有辦法進行下一步動作，而今年年薪約940萬美元的康諾頓（Pat Connaughton）被認為是潛在的交易人選。

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此外《Clutch Points》記者西格爾（Brett Siegel）也提到，若公鹿要換回巴特勒的話，幾乎代表他們得送走米德爾頓（Khris Middelton），這筆交易才能成行，就目前相關消息指出，公鹿高層願意以這樣的方式換取球星加盟。

巴特勒目前場均能得到17.6分、5.4籃板、4.6助攻和1.2抄截的成績，而畢爾則繳出17.5分、3.6籃板、3.3助攻及1.1次抄截的成績，單從帳面數據來看，無論哪一位最終加入公鹿，都有機會幫助球隊接下來的戰績變得更好。但就目前的薪資狀況而言，公鹿要完成任一一位雙星的交易都還需要非常多的前置作業才有機會成行。

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