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射擊》資格賽表現不佳偷掉淚 印尼好手打破賽史決賽紀錄奪金

2025/01/20 16:42

15歲印尼好手法比安今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年男子組奪金，且以252.5分刷新賽史決賽青少年男子組紀錄。（記者盧養宣攝）15歲印尼好手法比安今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年男子組奪金，且以252.5分刷新賽史決賽青少年男子組紀錄。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕15歲印尼好手法比安（Anang Febrian）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年男子組奪金，且以252.5分刷新賽史決賽青少年男子組紀錄。

印尼隊此次派出33名選手，人數僅比地主台灣隊少3人，軍容壯盛，今在10公尺空氣步槍青少年男子組前3名也都由印尼選手包辦，不過因一國一獎牌規定，排名第4的我國好手陳宥安拿下銀牌。

法比安昨與桑潘蓋伊（Dominique Sampangai）奪下混雙金牌，今在資格賽射出614.4分，在8名選手排在第5名，他透露，因為資格賽成績不理想，還因對自己的表現失望而偷偷掉淚，多虧稍早拿下公開男子銀牌的同胞前輩古斯塔菲安（Fathur Gustafian）鼓勵他，才慢慢找回自信。

法比安透露，古斯塔菲安是自己射擊路上的偶像，「他很有耐心，我有時候不夠有耐心，會出現太多失誤，我想變得跟他一樣。」

談起踏上射擊路的原因，法比安說，其實一開始不太喜歡射擊，「但我爸說，我在家裡也沒什麼用，就叫我去射擊，射了3個月後有成績後才開始慢慢有興趣。」

法比安接下來希望朝著2026年名古屋亞運、2028年洛杉磯奧運目標邁進，這是法比安第一次造訪台灣，被問及對台灣的印象，他說，「我有點驚訝，因為真的太冷了。」

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