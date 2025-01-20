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足球》打破名將岡崎慎司紀錄！ 三笘薰成日本「英超進球王」

2025/01/20 17:35

三笘薰。（資料照，路透社）三笘薰。（資料照，路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在昨日晚間結束的英超布萊頓與曼聯之戰中，布萊頓日本球星三笘薰在本場比賽踢進超前比分的關鍵進球，而這顆進球也讓他成為史上在英超進過最多球的日本球員。

三笘薰今天在比賽中表現非常精采，他首先在開賽第5分鐘時，在禁區內傳球助攻給跟進的隊友明泰（Yankuba Minteh），幫助布萊頓以1:0領先，隨後雖然曼聯靠著費南德斯（Bruno Fernandes）的12碼點球追平比分，但三笘薰在第60分鐘時，再次與明泰搭配，明泰將球傳至球門前後，由三笘薰進球，讓布萊頓再次取得領先。

最後布萊頓前鋒魯特（Georginio Rutter）抓住曼聯門將歐納納（Andre Onana）的清球失誤，搶下該球後，在禁區內大力攻門，為球隊再進一球，終場布萊頓就以3:1擊敗曼聯，拿下本輪的勝利。

而三笘薰在本場的進球後，生涯在英超的總進球數已經來到15球，超越日本名將岡崎慎司過去在萊斯特城創下的14球紀錄，成為日本第一人，而三笘薰本季在22場的出賽中，已經踢進5球，傳出3次助攻，進球數與巴西好手佩卓（Joao Pedro）並列隊內第二名，是球隊重要的鋒線戰力。

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