經典賽》除了林家正 WBC資格賽還有陳重羽等3捕入列

陳重羽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕林家正在去年底世界12強賽奪冠後聲名大噪，在本壘板後方的蹲捕功力更被視為關鍵台灣英雄，而他也入選下月開打的經典賽資格賽（WBCQ）35人集訓名單，其他3名入選捕手則包括統一獅陳重羽、中信兄弟高宇杰和味全龍蔣少宏。

世界棒球經典賽台灣區資格賽將於22日舉行賽事記者會，入選35人名單的台灣隊國手則訂農曆年後於2月3日在大巨蛋集訓，而中職聯盟在上週選訓會議後則表示名單會在開訓當天正式公布。不過由於台灣隊早已向入選集訓名單的至少10名旅外球員徵詢意願，其他中職球員也已陸續收到通知，因此棒球圈內提前掌握名單的人士不在少數。

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林家正和台灣隊長陳傑憲是名單中和去年底12強賽國手「唯二」重複的名字，其他33人都是未參與世界12強賽的球員，而去年底以陪練身分參與12強集訓的陳重羽，這次則獲得正式徵詢，他和以日職火腿鬥士身分入選的強投古林睿煬，在獅隊就是擁有無間合作默契的好搭檔。

目前並無所屬球團的林家正能否再戰WBCQ，日前所屬展逸國際經紀人張家銘已表示如果國家隊有需要的話，要看屆時身體狀況而定。換句話說，林家正能否扛起WBCQ主戰捕手出現變數，台灣隊總教練曾豪駒日前就表明，「唯一的顧慮，就是家正的健康。」

高宇杰。（資料照，記者陳逸寬攝）

蔣少宏。（資料照，記者林正堃攝）

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