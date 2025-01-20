籃球》雲林順天盃全國少年籃球錦標賽21日開打 土庫國小教練龍弘元盼留下冠軍

雲林順天盃全國少年籃球錦標賽將在114年1月21日到1月25日登場。（順天盃提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕第18屆雲林順天盃全國少年籃球錦標賽將在114年1月21日到1月25日隆重登場，本屆賽事在雲林縣的土庫國小、立仁國小及土庫國中盛大舉行。此次比賽吸引了來自全國各地的28所學校、36支國小隊伍參賽，分為國小男子組及國小女子組兩組進行。

土庫國小校長陳明誌表示，「順天盃已成為學校的傳統賽事，並感謝雲林縣政府及土庫鎮地方人士、祐東建設的熱情支持。校方非常重視籃球項目的發展，並強調培育優秀選手的重要性。」

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過去，學校在中華民國小學籃球錦標賽中連續兩年奪得冠軍，且去年在第56屆全國少年籃球錦標賽U11組中獲得第3名，並在本學年度雲林縣長盃比賽中，分別奪得5年級組及6年級組冠軍。

陳明誌強調，「此次的順天盃比賽將是一次難得的經驗交流平台，讓球員們能與全國各地的隊伍互相切磋，提升技術與比賽經驗，並希望透過這次賽事，為全國賽做好充分準備，以最好的狀況迎接挑戰。

順天盃能夠以全國規模舉辦，也仰賴不少對於基層籃球大力幫忙的幕後英雄，陳明誌說，「特別感謝祐東建設，雖然在基層籃球發展中資源有限，但透過祐東建設的支持，能夠幫助我們的孩子，特別是雲嘉南地區的年輕選手，感到非常榮幸與高興。」

昔日曾在T1職籃、SBL效力多年，球員生涯退役後在土庫國小擔任專任教練的「大元」龍弘元就表示，「特別感謝祐東建設總經理博勝哥（張博勝），基層籃球資源得來不易，我們非常珍惜這次的幫助，並告訴球員要保有感恩的心，全力拚戰每一場比賽，把冠軍留在土庫。」

本屆順天盃不僅是全國性的籃球競技比賽，也是雲林縣對青少年運動發展的積極推動，期望藉此賽事為基層運動員提供更多展示自己實力的機會，並進一步促進全國各地學校間的交流與合作。

前職籃好手龍弘元（紅衣者），目前在土庫國小擔任專任教練。（順天盃提供）

地主隊土庫國小此次也將參賽順天盃，瞄準冠軍。（順天盃提供）

雲林順天盃全國少年籃球錦標賽將在114年1月21日到1月25日登場。（順天盃提供）

雲林順天盃全國少年籃球錦標賽將在114年1月21日到1月25日登場。（順天盃提供）

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