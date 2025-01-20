U19籃球聯盟》不比票數只比球技與品德 U19明星賽⾃創制度獲好評

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

〔體育中心/綜合報導〕由福康⽂教基⾦會主辦的U19籃球聯盟19⽇在信義運動中⼼與北安休閒會館舉辦明星賽，讓「⼩球星」們可以在競爭激烈的例⾏賽中放鬆⼀下，每場賽事中場⼤會還準備三分球⼤賽、⼀對⼀挑戰賽，增添不少趣味。

U19籃球聯盟上屆⾸辦明星賽，不過當時只有U12組。今年應家長要求，不僅U8、U10、U12、U13、U15都有，還是分組分開辦，⼀整天共有2個場地、9場賽事，相當熱鬧，現場座無虛席，還請來專業的體育台團隊直播，場⾯浩⼤。

請繼續往下閱讀...

「說真的，這規模真的很龐⼤，團隊準備了很久，希望秉持我們的初衷，幫球員搭建舞台，有舞台才能發光，很⾼興能讓孩⼦們登上全國轉播。」福康⽂教基⾦會董事長陳建豪透露，光是送給明星球員的專屬球衣就花了超過20萬，「就當是他們辛苦練球、比賽的獎勵吧！」

由於基層聯賽不同於職業，無論是選⼈、制度都是因地制宜，包括明星球員並非靠投票，⽽是由⼤會與各隊教練討論出球技、品性都有⼀定⽔準的選⼿，以及同組入選球員全部打散，避免跟原本的隊友同隊。

「因為去年的經驗，我們發現教練可能只熟悉⾃⼰球隊的⼩朋友，於是今年我們不拘泥分隊模式，全部分開選就好，同時讓孩⼦能跟新朋友交流，這些都很花時間，所以很感謝教練的配合，今年我們幾乎沒收到抱怨的聲⾳，我也期待⼤家可以打得開⼼。」陳建豪笑說。

在信義運動中⼼進⾏的U15第2組賽事，⼀路落後的明星綠第四節展開⼤反攻，全場壓迫頻頻製造明星⾦隊失誤，拉出⼀波10：0逆轉戰局。最後23秒，綠隊⽩翊宏漂亮「開後⾨」追加2分保險，終場56：53收下勝利。

⽩翊宏之前是新北市福和國中籃球隊，去年暑假加入Mamba神風，第⼀年參加U19聯盟就「當明星」，他笑說：「真的嚇⼀跳，⼼情很複雜，我本來⼼裡都有⼈選了。」

雖然⺟校籃球隊僅是社團性質，⽩翊宏認為⾃⼰在Mamba學到很多，「我覺得⾃⼰變得很專注，知道⾃⼰哪裡做錯，才可以慢慢進步。」

在那波逆轉秀當中，⽩翊宏主要擔任第⼀線的關鍵防守球員，「很⾼興球隊可以逆轉，其實我們沒有練過球，所以教練沒辦法給太明確的指⽰，很意外⼤家默契很好，我也交到幾個好朋友。」

U12第1組賽事更刺激，雙⽅歷經3次延長，終場仍是45：45握⼿⾔和，明星⾦隊教練史凱華表⽰：「感謝⼤會辦理這樣的比賽，讓不同學校、球隊的選⼿可以聚在⼀起，學習彼此的優點，我覺得今天他們打得很享受。」

⾦隊後衛鍾承希來⾃Mamba，今天貢獻全隊次⾼11分與最多的3助攻，他表⽰入選很意外，雖然陣中只有⼀位⺟隊隊友，還是打得很開⼼，「可以跟不同的球員切磋，雖然延長賽很刺激，但我不會緊張！」

在另⼀場地北安休閒運動中⼼的明星賽則是以國⼩為主，U12第2組的明星⾦隊的詹兆瑒攻下全場最⾼的15分，帶領全隊以63：62險勝明星綠隊。詹兆瑒看似不起眼的⾝材，但多次犀利的切入頻頻在禁區拿分，令對⼿防不勝防，場上也嘗試做出⾼級傳球動作，為明星賽增⾊不少，他在賽後表⽰相當感謝⽗⺟親為了讓他精進球技花了不少時間與⾦錢，甚⾄為了明星賽捨棄隨校隊南下移地訓練的機會留在台北參加這場難得的明星賽，他認為明星賽的對⼿都是其他隊的精英，絕不能錯過這機會，他也相當感謝聯盟舉辦⿑聚各隊好⼿的明星賽，感覺真的像球星在比賽。

這場賽事的中場活動也特別舉辦King of Hill （1 on 1）的挑戰賽，明星綠隊的黃浩溱最後以精彩的優異個⼈動作3：1擊退對⼿張恩⿑。賽後黃浩溱表⽰，最喜歡的球員就是NBA最偉⼤的球星麥可喬丹，他相當欣賞喬丹靈活的切入上籃，因此在這場挑戰賽中也採⽤了喬丹多種單打技巧，他認為平常雖然有跟隊友練習單打，但是在正式比賽中連續⾯對⾼強度的防守摘下冠軍最令他感到興奮。⽽且他除了籃球外最喜歡的運動也嘗試游泳及直排輪和⽥徑，曾經在⽥徑200公尺項⽬拿下第四名，但最喜歡的還是籃球運動，希望長⼤有機會能挑戰職籃。

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

U19籃球聯盟明星賽。（聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法