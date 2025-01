MLB》藍鳥終於搶到人！5年30億約網羅左右開弓明星重砲桑坦德

桑坦德。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季補強頻頻失利的多倫多藍鳥,今天以5年總值9250萬美元(約新台幣30.5億元)補進強打外野手桑坦德(Anthony Santander),這是藍鳥隊在休賽季最重要的補強。桑坦德將與藍鳥明星一壘手小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)組重砲連線。

《ESPN》報導,桑坦德這份5年總值9250萬美元的合約中,包含跳脫權、以及2030年的球隊選擇權,該份合約最高為6年1.11億美元。

現年30歲的桑坦德上季出賽155場,交出44轟、102分打點都寫生涯新高,打擊三圍是0.235/0.308/0.506,整體攻擊指數為0.814。桑坦德在大聯盟8個賽季都待在金鶯,累積155轟、平均打擊率2成46。

桑坦德去年的44轟僅次於道奇日本巨星大谷翔平的54轟、洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)的58轟,他也成為自2006年的柏克曼(Lance Berkman)單季45轟後,單季最多轟的左右開弓打者;不過,桑坦德的問題包含生涯平均上壘率僅3成07,防守能力欠佳。

藍鳥隊近兩年在休賽季補強不順,沒有搶到日本巨星大谷翔平、明星強打索托(Juan Soto)、塞揚強投柏尼斯(Corbin Burnes)、日籍投手佐佐木朗希等好手。

由於桑坦德收到並拒絕金鶯隊的一份合格報價、投入自由市場,讓藍鳥補進桑坦德,藍鳥將失去2025年第二高順位的選秀權,同時也失去50萬美元的國際自由球員簽約金額度。

