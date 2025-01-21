MLB》藍鳥終於搶到人！5年30億約網羅左右開弓明星重砲桑坦德

桑坦德。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季補強頻頻失利的多倫多藍鳥，今天以5年總值9250萬美元（約新台幣30.5億元）補進強打外野手桑坦德（Anthony Santander），這是藍鳥隊在休賽季最重要的補強。桑坦德將與藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）組重砲連線。

《ESPN》報導，桑坦德這份5年總值9250萬美元的合約中，包含跳脫權、以及2030年的球隊選擇權，該份合約最高為6年1.11億美元。

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現年30歲的桑坦德上季出賽155場，交出44轟、102分打點都寫生涯新高，打擊三圍是0.235/0.308/0.506，整體攻擊指數為0.814。桑坦德在大聯盟8個賽季都待在金鶯，累積155轟、平均打擊率2成46。

桑坦德去年的44轟僅次於道奇日本巨星大谷翔平的54轟、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的58轟，他也成為自2006年的柏克曼（Lance Berkman）單季45轟後，單季最多轟的左右開弓打者；不過，桑坦德的問題包含生涯平均上壘率僅3成07，防守能力欠佳。

藍鳥隊近兩年在休賽季補強不順，沒有搶到日本巨星大谷翔平、明星強打索托（Juan Soto）、塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes）、日籍投手佐佐木朗希等好手。

由於桑坦德收到並拒絕金鶯隊的一份合格報價、投入自由市場，讓藍鳥補進桑坦德，藍鳥將失去2025年第二高順位的選秀權，同時也失去50萬美元的國際自由球員簽約金額度。

Blue Jays, OF Anthony Santander reportedly agree to a deal, per MLB Network insider Jon Morosi. pic.twitter.com/Ho35ruAIpf — MLB （@MLB） January 20, 2025

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