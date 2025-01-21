MLB》最值得關注的農場二壘手 官網點名李灝宇：「健康影響天花板」

李灝宇。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者梅歐（Jonathan Mayo）近日撰文點出本季十大農場二壘手，點名效力老虎的台灣好手李灝宇是最值得被關注的。

大聯盟官網記者梅歐指出，李灝宇在2021年7月與費城人簽約，2023年被交易至老虎，他有很高的打擊天分，去年在小聯盟繳出OPS0.851的成績，寫下生涯單季新高，而且他也找回自己出色的拉打能力，不過她至今仍沒有一個賽季出賽超過100場，如果他能夠保持健康打完一整季，李灝宇有機會達到他的進攻天花板。

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21歲的李灝宇上季在2A出賽87場，敲出19支二壘安打、5支三壘安打、12發全壘打、56分打點，全部創下生涯新高，打擊率來到2成98，攻擊數0.851，皆是旅美生涯最佳，生涯首度入選未來之星明星賽，也是本屆唯一亞洲選手，還入選東方聯盟的明星二壘手，但是他在賽季後段因為背傷整季報銷。

值得一提的是，去年曾代表澳洲隊打世界12強棒球賽的21歲新科狀元巴扎納（Travis Bazzana），在本季十大農場二壘手高居第二，僅次於22歲紅襪大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell）。

巴扎納。（資料照，記者陳志曲攝）

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